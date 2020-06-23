Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Sağlık ve turizme dönük talepler arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pandemi süreciyle ilgili olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapılan toplantının ardından, "Bakan arkadaşlarım Sn. Mevlüt Çavuşoğlu ve Sn. Mehmet Nuri Ersoy'la yurt dışı uçuşları ve turizm konularını ele aldığımız bir toplantı yaptık. Pandemi sürecinde ülkece başarımız sağlık ve turizme dönük talepleri artırdı. Talepleri Koronavirüs tedbirleri kapsamında değerlendirdik." açıklamasında bulundu.