23 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Sağlık ve turizme dönük talepler arttı

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Sağlık ve turizme dönük talepler arttı

Sağlık Bakanı , Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, pandemi süreciyle ilgili olarak yurt dışı uçuşları ile turizm konularının ele alındığı toplantıda bir araya geldiler.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.06.2020 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020
ABONE OL
BAKAN KOCA'DAN SAĞLIK VE TURİZM MÜJDESİ

Sağlık Bakanı , pandemi süreciyle ilgili olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapılan toplantının ardından, "Bakan arkadaşlarım Sn. Mevlüt Çavuşoğlu ve Sn. Mehmet Nuri Ersoy'la yurt dışı uçuşları ve turizm konularını ele aldığımız bir toplantı yaptık. Pandemi sürecinde ülkece başarımız sağlık ve turizme dönük talepleri artırdı. Talepleri Koronavirüs tedbirleri kapsamında değerlendirdik." açıklamasında bulundu.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA