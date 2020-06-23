Trabzon'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Koronavirüsle mücadele kapsamında Trabzon'da yeni tedbirler alındı. İl Hıfzı Sıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Trabzon'da maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı açıklandı.
Trabzon maske takmanın zorunlu olduğu iller arasına girdi.
Konuyla ilgili İl Hıfzı Sıhha Kurulu tarafından alınan kararla tarım ve hayvancılık faaliyetlerini yürütmek amacıyla tarla, bahçe ahır vb.alanlarda bulunanlar hariç olmak üzere il genelinde tüm cadde, sokak ve benzeri araç ve yaya trafiğine açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.
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