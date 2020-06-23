Son dakika: Çankırı Çerkeş'te korkutan deprem! 23 Haziran son depremler
Son dakika haberi... Çankırı'da 4.2 büyüklüğünde korkutan deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü Çankrı'nın Çerkeş ilçesine bağlı Hacılar köyü olarak açıklandı. Saat 8.54'te meydana gelen deprem çevre ilçelerden de hissedildi. İşte AFAD ve Kandilli'den alınan verilere göre, 23 Haziran son depremler listesi...
Çankırı'da deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlı Hacılar köyünde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, saat 8.54'te yerin 8.77 kilometre alında gerçekleşti.
Kısa süreli paniğe neden olan deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
2020.06.23 08:54:19 40.7213 32.9350 7.8 -.- 4.3 4.2 HACILAR-CERKES (CANKIRI)
2020.06.23 08:17:12 38.4058 39.3640 13.2 -.- 1.1 -.- ELMASUYU-SIVRICE (ELAZIG)
2020.06.23 06:45:40 36.9720 26.6627 7.9 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2020.06.23 05:20:00 38.3535 39.2617 14.9 -.- 1.6 -.- YUKARICANAKCI-SIVRICE (ELAZIG)
2020.06.23 05:19:19 39.4480 26.0260 9.6 -.- 1.3 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)
2020.06.23 05:02:38 40.5135 28.9318 1.8 -.- 1.5 -.- HAYRIYE-ARMUTLU (YALOVA)
2020.06.23 04:46:25 38.3623 39.1798 15.5 -.- 1.4 -.- DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG)
2020.06.23 03:39:34 39.5063 26.3230 12.4 -.- 1.3 -.- BEHRAM-AYVACIK (CANAKKALE)
2020.06.23 03:05:40 37.3155 38.6847 29.0 -.- 1.7 -.- KIRKPINAR-(SANLIURFA)
2020.06.23 01:39:16 36.4133 34.7502 2.6 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
2020.06.23 01:24:13 38.3873 39.2048 5.4 -.- 1.5 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG)
2020.06.23 00:42:40 36.2632 29.2367 30.4 -.- 1.3 -.- GELEMIS-KAS (ANTALYA)
2020.06.23 00:39:44 37.9090 29.2678 3.2 -.- 1.5 -.- BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI)
2020.06.23 00:16:18 40.1197 34.5050 7.0 -.- 2.0 -.- KAMISLI-SUNGURLU (CORUM)
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