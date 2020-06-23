Başkan Erdoğan talimat verdi! Hükümetten bağımsız yeni bir yapı...

Türkiye'nin dış politika konuları arasında sık sık gündeme gelen sözde Ermeni soykırımı iddialarına yanıt vermek ve strateji geliştirmek için "özerk ve sivil bir yeni yapı" oluşturulması önerildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek İstişare Kurulu toplantısının gündemini bu konu oluşturdu. Erdoğan, brifingden sonra gerekli çalışmalar için talimat verdi.

BEŞTEPE GÜNDEMİNDE

Hürriyet'in haberine göre; Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili yeni bir strateji geliştirilmesi önerisi, bundan üç ay önce ABD Kongresi'nde yeni bir Ermeni Tasarısı'nın gündeme geldiği ve ABD mahkemelerinde Ermeniler tarafından açılan davaların görüldüğü sıralarda gündeme geldi. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle toplantı ertelenince, geçtiğimiz haftalarda yapılabildi.

YENİ STRATEJİ BELİRLEYECEK

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nda, önerinin sahibi kurul üyesi Cemil Çicek ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlarından Seyit Sertçelik bu konuda brifing verdi. Toplantıda, Türkiye'nin Ermeni iddialarıyla doğrudan ilgilenen, bu konuda argüman ve strateji geliştiren tek bir kurumunun olmadığı dile getirildi. Konu başlığına bağlı olarak, ilgili bakanlıkların devreye girdiği, ancak bütüncül bir siyaset geliştirilemediği ifade edildi.

ARTIK ADALET DİVANI'NA GETİREMİYORLAR

Brifingde, Ermeni lobisinin soykırım iddialarını reddedilme olasılığı nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'na getirmediği, ancak son dönemlerde strateji değiştirdiği vurgulandı. Lobicilik faaliyetinin, soykırım yerine insanlık suçuna çevrilmeye çalışıldığı ifade edildi. Bu konuda 5 üniversitenin katılımıyla hazırlanan rapor da toplantıda ele alındı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da önerilere katılırken, çalışmanın bir an önce tamamlanması talimatı verdi.

ÖZERK KURUM OLUŞTURULACAK

Toplantıda, MGK'nın takip ettiği bu konunun 2015'te yapılan yasa değişikliği ile kurumdan alındığı, Başbakanlık Yakın Tarihi Araştırmalar Merkezi'ne verildiği, bu kurumun da Başbakanlığın lağvedilmesinden sonra işlevsiz kaldığı ifade edildi. Konunun sadece siyasi değil, kültür, tarih, propaganda, hukuk gibi boyutlarına bir bütün olarak bakacak ve tek işi bu olacak bir kuruma ihtiyaç olduğu dile getirildi. Bu kurumun direkt hükümetle ve devletle ilişkisi olmayan özerk, bağımsız bir sivil yapı olması kararlaştırıldı.