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MSB, Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı

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Giriş: 23.06.2020 20:31
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde sürdürülen operasyonlar kapsamında 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB'den yapılan açıklamada, ''Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.'' ifadeleri kullanıldı. .
MSB, Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı
MSB, Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı
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