22 Haziran 2020, Pazartesi
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Yunanistan'ın ardından Güney Kıbrıs da Türkiye'yi şikayet etti

'nin 'deki hamleleri 'ın ardından Rum Kesimi'ni de korkuttu. Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Avrupa Birliği'ne Türkiye'yi durduracak bir donanma kurulması yönünde şikayette bulundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.06.2020
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O ÜLKE DE TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİ

'nin 'deki çalışmalarından tıpkı gibi rahatsız olan ve çaresiz duruma düşen Rum Kesimi, Avrupa Birliği'ne, "Türkiye'yi engelleyecek donanma kurulmalı" çağrısında bulundu.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de 'ya kadar uzanan bölgede varlık göstermesi Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde panik yarattı. Güney Kıbrıs 'ye çağrıda bulundu ve "Türkiye'nin faaliyetlerini engelleyecek bir donanma kurulmalı" ifadelerini kullandı.

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"TÜRK PLANLAMALARININ FRENLENMESİ LAZIM"

Türkiye'nin Libya ve Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini büyük bir dikkatle ve yakından takip ettiklerini açıklayan Güney Angelidis, AB'nin Doğu Akdeniz'de bir donanma bulundurmasını gerektirerek, "Böylece Türk planlamalarının frenleneceğini ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki davranışını keseceğini düşünüyorum değerlendiriyorum" şeklinde konuştu.

"AB, DENİZ VARLIĞI GÖSTERMELİ"

Yunanistan, , , ve gibi ülkelerle sürekli temas halinde olduklarını ifade eden Angelidis, "İstediğimiz üye ülkelerin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarının AB çıkarları olarak nitelendirilmesidir" açıklamasını yaptı. Rum Savunma Bakanı, Türkiye'nin politikalarının engellenmesi için AB'nin daimi deniz varlığı göstermesi gerektiğini savundu.

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