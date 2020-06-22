Digital Avrupa Genel Direktörü'nden Türkiye'ye mühendislik becerisi övgüsü

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyon Başkanı Christian Berger, dijitalleşmenin yönetiminin en önemli konu olduğunu belirterek, "Dijitalleşmenin, hak ve özgürlükler ile kişisel verilerin korunmasını da kapsayarak iyi bir şekilde yönetilmesi gerekiyor." dedi.

Türkiye Bilişim Vakfı, Bilişim Sanayicileri Derneği ve Türk Elektronik Sanayicileri Derneği iş birliği ile oluşturulan Dijital Türkiye Platformu'nun ev sahipliğinde "Kovid-19 Döneminde Bilişim Teknolojileri ve Dijital Becerilerin Rolü - AB ve Türkiye" başlıklı internet semineri düzenlendi.

"HAYATIMIZDA DİJİTALİN YERİ VARDI ANCAK..."

Dijital dönüşümün, ekonomilerin ayağa kalması noktasında önemli bir unsur haline geldiğine değinen Berger, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinin başında AB'ye üye ülkeler, öncelikle sağlık sistemlerini korumak için bir şey yapmak zorundaydı. Pandemi çok hızlı bir şekilde yayılıyor ve gerçekten ülkelere çok ciddi zararlar verdiği görüldüğünde, 27 AB üyesi ülke ve AB kurumları bir araya gelerek birtakım plan ve eylemler oluşturdular." diye konuştu.

Kovid-19'un risklerle birlikte çok büyük fırsatları da barındırdığını kaydeden Berger, şöyle konuştu:

"Hayatımızda dijitalin yeri vardı ancak bu kadar benimsemiştik. Örneğin şuan tüm dünyadan internet seminerleriyle büyük bir etkileşim söz konusu. Diğer taraftan uzaktan eğitim ile birlikte öğrenme eğrimiz oldukça dik bir konuma erişti. İş dünyasında ve sanayide dijital dönüşüme odaklanan şirketler bu süreçten güçlenerek çıktı. Birkaç ay öncesine kadar belki de tanımadığımız şirketlerin borsada üst sıralara nasıl yerleştiğine şahit olduk. "

Dijitalleşmede dönüşümle birlikte en önemli risklerin başını mevzuat konusu çektiğini dile getiren Berger, "Dijital teknoloji hayatımıza girdi ancak bunu en uygun şekilde nasıl yöneteceğimiz sorusu aslında en önemli konumuz. Dijitalleşmenin, hak ve özgürlükler ile kişisel verilerin korunması da kapsayarak iyi bir şekilde yönetilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'DA TEK ÜLKE TÜRKİYE"

Digital Europe Genel Direktörü Cecilia Bonefeld-Dahl ise Türkiye'ye son ziyaretini 2019 Ocak'ta gerçekleştirdiğini belirterek, "Benim için çok güzel bir ziyaretti. O kadar çok mühendislik becerisi yüksek genç insan vardı ki benim için inanılmazdı. Herhalde, Avrupa'da bu kadar çok mühendislik becerisine sahip, büyük ve genç kalifiye havuzu olan tek ülke Türkiye." dedi.

Kovid-19 sürecinin sadece ekonomileri değil, toplumun da dijital dönüşümünü hızlandırdığına işaret eden Bonefeld-Dahl, inovasyon ile regülasyon dengesinin artık çok daha önemli hale geldiğini söyledi.