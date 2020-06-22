Digital Avrupa Genel Direktörü'nden Türkiye'ye mühendislik becerisi övgüsü
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyon Başkanı Christian Berger ve Digital Europe Genel Direktörü Cecilia Bonefeld-Dahl, dijitalleşmenin önemine değindi. Mühendislik becerisini değerlendiren Dahl, "Avrupa’da bu kadar çok mühendislik becerisine sahip, büyük ve genç kalifiye havuzu olan tek ülke Türkiye." şeklinde konuştu:
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyon Başkanı Christian Berger, dijitalleşmenin yönetiminin en önemli konu olduğunu belirterek, "Dijitalleşmenin, hak ve özgürlükler ile kişisel verilerin korunmasını da kapsayarak iyi bir şekilde yönetilmesi gerekiyor." dedi.
Türkiye Bilişim Vakfı, Bilişim Sanayicileri Derneği ve Türk Elektronik Sanayicileri Derneği iş birliği ile oluşturulan Dijital Türkiye Platformu'nun ev sahipliğinde "Kovid-19 Döneminde Bilişim Teknolojileri ve Dijital Becerilerin Rolü - AB ve Türkiye" başlıklı internet semineri düzenlendi.
"HAYATIMIZDA DİJİTALİN YERİ VARDI ANCAK..."
Dijital dönüşümün, ekonomilerin ayağa kalması noktasında önemli bir unsur haline geldiğine değinen Berger, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinin başında AB'ye üye ülkeler, öncelikle sağlık sistemlerini korumak için bir şey yapmak zorundaydı. Pandemi çok hızlı bir şekilde yayılıyor ve gerçekten ülkelere çok ciddi zararlar verdiği görüldüğünde, 27 AB üyesi ülke ve AB kurumları bir araya gelerek birtakım plan ve eylemler oluşturdular." diye konuştu.
Kovid-19'un risklerle birlikte çok büyük fırsatları da barındırdığını kaydeden Berger, şöyle konuştu:
"Hayatımızda dijitalin yeri vardı ancak bu kadar benimsemiştik. Örneğin şuan tüm dünyadan internet seminerleriyle büyük bir etkileşim söz konusu. Diğer taraftan uzaktan eğitim ile birlikte öğrenme eğrimiz oldukça dik bir konuma erişti. İş dünyasında ve sanayide dijital dönüşüme odaklanan şirketler bu süreçten güçlenerek çıktı. Birkaç ay öncesine kadar belki de tanımadığımız şirketlerin borsada üst sıralara nasıl yerleştiğine şahit olduk. "
Dijitalleşmede dönüşümle birlikte en önemli risklerin başını mevzuat konusu çektiğini dile getiren Berger, "Dijital teknoloji hayatımıza girdi ancak bunu en uygun şekilde nasıl yöneteceğimiz sorusu aslında en önemli konumuz. Dijitalleşmenin, hak ve özgürlükler ile kişisel verilerin korunması da kapsayarak iyi bir şekilde yönetilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.
"AVRUPA'DA TEK ÜLKE TÜRKİYE"
Digital Europe Genel Direktörü Cecilia Bonefeld-Dahl ise Türkiye'ye son ziyaretini 2019 Ocak'ta gerçekleştirdiğini belirterek, "Benim için çok güzel bir ziyaretti. O kadar çok mühendislik becerisi yüksek genç insan vardı ki benim için inanılmazdı. Herhalde, Avrupa'da bu kadar çok mühendislik becerisine sahip, büyük ve genç kalifiye havuzu olan tek ülke Türkiye." dedi.
Kovid-19 sürecinin sadece ekonomileri değil, toplumun da dijital dönüşümünü hızlandırdığına işaret eden Bonefeld-Dahl, inovasyon ile regülasyon dengesinin artık çok daha önemli hale geldiğini söyledi.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Tüm dünyanın gözü Libya'da! Böyle geldiler
- Bakanlar Süleyman Soylu ve Bekir Pakdemirli'den flaş açıklamalar
- MSB o görüntüleri az önce yayınladı
- AK Partili Başkan Mansur Yavaş'ın algı operasyonunu ifşa etti
- Ankara Emniyeti'nden baro başkanları açıklaması
- Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Öztürk'ten maske uyarısı!
- Dışişleri Bakanlığı'ndan Avusturya Başbakanı Kurz'un 'sığınmacı' sözlerine tepki
- Pençe Harekatı şehidine acı veda
- Bakan Koca son vaka sayısını açıkladı
- O ülke de Türkiye'yi şikayet etti
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Başvurular devam ediyor! e-Devlet 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? Pandemi yardımı ne zaman sonuçlanır?
- Son dakika: ÖTV indirimi olacak mı? Sıfır araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? 2. el araba fiyatları ne zaman düşer?
- Emekli maaş zammı için geri sayım başladı! 2020 SSK Bağkur emekli maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak?
- Düğün genelgesi ne zaman yayınlanacak? Düğünler nasıl yapılacak? Düğün salonu kuralları nasıl olacak?
- Son dakika: Kurbanlık fiyatları 2020 ne kadar? 2020 Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?
- Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 27-28 Haziran sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, saat kaçta bitiyor?
- TOKİ Edirne Merkez kura sonuçları isim listesi: 2020 Edirne TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- Son dakika: Okullar ne zaman açılacak? MEB 2020-2021 eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor?
- Son dakika: LGS sonuçları açıklandı mı? 2020 MEB LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- TOKİ Rize 2020 kura sonuçları isim listesi: TOKİ Rize Merkez 2+1 ve 3+1 kura çekiliş sonuçları sorgulama
- İstanbul'da ucuz ev ilanları yayımlandı! 120 bin liraya ev sahibi olabilirsiniz! İşte en uygun satılık evler
- Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama: 2020 Haziran sözlü sınav ne zaman yapılacak?