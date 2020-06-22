22 Haziran 2020, Pazartesi
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Macar mevkidaşıyla görüştü

, Avrupa Birliği İçişleri Komiseri Ylva Johansson ve Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile telefonda görüştü.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.06.2020
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DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU'NDAN KRİTİK GÖRÜŞME

, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Macaristanlı mevkidaşı Szijjarto ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, ayrıca Avrupa Birliği İçişleri Komiseri Ylva Johansson ile de görüştü.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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