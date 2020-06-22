AK Parti Mamak Belediye Başkanı Murat Köse CHP'li Mansur Yavaş'ın algı operasyonunu ifşa etti

AK Parti Mamak Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın algı operasyonu ifşa etti. Başkan Köse, Yavaş'ın AK Parti ve MHP'lilerin Belediye Meclisi'nde işleri engelldiği algısını oluşturma istediğini kaydetti. AK Partili Başkan bir kısım medyada yayınlanan, yalan, yanlış ve suçlayıcı haberlerle ilgili ve 50 maddelik tweetle gerçekleri tek tek anlattı.

İşte o tweetler:

SAHTE BİR ALGI OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILIYOR

1: Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili olarak, son günlerde bir kısım medyada yayınlanan, yalan, yanlış ve suçlayıcı haberlerle ve Büyükşehir Belediyesinde yaşananlarla ilgili bazı düşüncelerimi #GüzelAnkara'lı hemşehrilerimizle paylaşacağım.

2: Büyükşehir belediyesi, mahkeme kararlarının arkasına saklanarak yönetilemez. Maalesef SAHTE BİR ALGI oluşturulmak isteniyor. İş yapmak isteyen Sn Mansur Yavaş, engelleyen meclis üyeleri. Borç isteyen Sn Yavaş, Borç vermeyen Belediye Meclisi, AK Parti ve MHP Grupları.

3: Yaşanan olaylar, bir kısım medyada tek tarafı olarak anlatıldığı için kısmen de olsa bu algı operasyonu etkili oluyor. Bu sebeple gerçeklerin halkımız tarafından bilinmesi amacıyla bazı bilgileri paylaşmakta fayda görüyorum. Birkaç örnek vereceğim.

4: Birincisi, Sn Mansur Yavaş'ın EGO'ya otobüs alımı için 60 Milyon Avroluk kredi talebi Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinden oy birliği ile geçti. Böylece Belediye Meclisi yaklaşık 500 Milyon TL Borçlanmaya imkân sağladı.

5: İkincisi, Sn Mansur Yavaş'ın, İtfaiye Daire Başkanlığının ihtiyacı olan araçların yenilenmesi ile ilgili 40 Milyon TL kredi talebi, Belediye Meclisi tarafından %25 fazlası ile 50 Milyon TL olarak oybirliği ile kabul edildi.

6: Üçüncüsü Sn Mansur Yavaş'ın önceki yönetimden gelen yaklaşık 1 Milyar TL olan borcun, inişe geçen kredi faizi oranlarından dolayı yeniden yapılandırılması talebi, Belediye Meclisinden oy birliği ile geçmiştir.

HALKIN FAYDASINA OY VERDİK

7: Dördüncüsü Ulaşım sektöründeki esnaf kardeşlerimizi ve salgından etkilenen ihtiyaç sahiplerini desteklemek amacıyla 100 Milyon TL Kredi meclisimiz tarafından tereddütsüz bir şekilde vatandaşlarımızın mağduriyetini bir nebze azaltmak amacı ile derhal onaylanmıştır

8: Bütün bu örnekleri vermemin amacı, oluşturulmak istenen sahte algı yerine asıl gerçeklerin ne olduğunun ortaya çıkmasıdır. Meclis olarak bir görevimiz de halkımızın faydasına olan taleplere onay vermek, keyfi ve israf niteliği taşıyan taleplere dur diyebilmektir.

BELEDİYE MECLİSİ YAVAŞ'I ENGELLEMEDİ

9: Biz, iyi, doğru ve güzel ne varsa yanındayız, kötü, yanlış ve çirkin ne varsa karşısındayız. Durum bu kadar açık ve net iken, Sn Yavaş'ın Belediye meclisinin kendini engellediğini iddia etmesi, gerçekleri çarpıtmadaki becerisini göstermekte ve vicdanları zedelemektedir.

YAVAŞ CAMBAZA BAK OYUNU OYNUYOR!

10: Peki durum bu kadar açık iken neden Sn Yavaş kendisinin engellendiği ve çalıştırılmadığı gibi asılsız ve zayıf bir iddiada bulunuyor? Evet, işte bunun anlaşılması çok önemli. Nasıl bir 'Cambaza Bak' oyunu oynanıyor? Niye bir algı yanılgısı oluşturulmak isteniyor?

11: Birazdan bu soruların cevabını vereceğim. Buna ilaveten ASKİ'de yaşananları, yürütmeyi durdurma kararının perde arkasını, #GüzelPolatlı'lı hemşehrilerimize Sn Yavaş'ın niye günlerce eziyet çektirdiğini ve Asbesli Borularla ilgili beceriksizliklerini açıklayacağım.

GÜNEŞ PANELİ DE YAPMADI, YENİ BİR PROJEDE ÜRETMEDİ

12: Sn Yavaş, seçim döneminde Ankara'lı hemşerilerimize onlarca söz verdi. Öyle sözler ki bunlar, neredeyse halkımızı ikna etmek için aklına ne geldiyse söz verdi ve vaatte bulundu. Sn Yavaş, verdiği uçsuz bucaksız vaatler ile seçimi az bir farkla kazandı.

13: Geçen bir yıla bakıyoruz, Ankara Büyükşehirde neler yapılmadı diye. O kadar çok yapılmayan iş var ki? Bir yeni park, bir tek yeni yeşil alan yapılamadı. Bir tek sosyal tesis ya da spor tesisi inşa edilemedi, temeli atılması bir tarafa projesi bile yapılamadı.

14: Bir kilometre metro, raylı sistem veya metrobüs hattı yapılamadı. Köylerde veya Barajların üzerinde Güneş Paneli gören var mı? Aslında, bırakın yeni bir projeye başlanmasını mevcut devam eden işler bile sıkıntıya girdi ve hizmetlerde geriye doğru bir gidiş başladı.

BİR KAYIP YIL İLE KARŞI KARŞIYAYIZ

15: Burada, o kadar net bir durum görünüyor ki, Ankara Büyükşehir Belediyesinde, Faaliyetler açısından, Bir FAALİYETSİZLİK YILI, Bir kayıp yıl ile karşı karşıyayız. ANKARA'DA BOŞ VE KAYIP BİR YIL GERİDE KALDI, MAALESEF. İşte asıl telaş da burda başlıyor.

16: Bütün bunlardan sonra, En önemli SONUÇ; Sn YAVAŞ, ANKARA HALKINA VAADETTİĞİ VE YERİNE GETİREMEDİĞİ SÖZLERİ, GEÇEN BOŞ BİR YILI, BU KAYIP ZAMANI ÖRTME, EKSİĞİNİ BİRTAKIM KONULARI SAPTIRARAK ve MECRANDAN ÇIKARTMAYA ÇALIŞARAK KAPATMA DERDİNDE. #ABB

YAVAŞ TİYATRO OYNUYOR

17: ASKİ'de Neler Yaşandı? 24 Kasım 2019 tarihinde, Sn Yavaş, Belediye Meclisine ASKİ ile ilgili 350 Milyon TL borçlanma talebi getiriyor. Meclis, Ankara Büyükşehir bütçesinin kasasında para olduğunu borçlanma yerine Büyükşehir'in ASKİ'ye bu parayı verebileceğini söylüyor.

18: Bunun üzerine, Sn Yavaş mahkemeye müracaat ediyor ve kararın yürütmesinin durdurulmasını talep ediyor. Sn Yavaş, kimi mahkeme veriyor? Ankara Büyükşehir Belediyesini. Davacı Sn Yavaş, Davalı Sn Yavaş. Şu oynanan tiyatroya bakar mısınız?

19: Belediye Meclisine bu dava ile ilgili bilgi verilmiyor. Meclis bu davada temsil edilemediğinden gerçekleri anlatma imkânı da bulamıyor. Buradan Sn Yavaş'ın istediği karar haricinde karar çıkar mı? Ankara Büyükşehir Belediyesi avukatı gerçekten bir savunma yapabilir mi?

20: Meclis kararı hiçe sayılmıştır. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararında, kendisini Belediye Meclisinin yerine koyarak, halkın seçtiği Meclisin, görevi çerçevesinde aldığı bir kararın esasına girerek ve yetkisinin dışına çıkarak adeta değil direkt yerindelik kararı vermiştir.

BORÇLANMAYLA ANKARALILARA YÜK YÜKLENİYOR!

21: Belediye Meclisi bu kararı niye almıştır, niye borçlanma yetkisi vermemiştir? Çünkü Ankara Büyükşehir Belediyesinin kasasında para mevcuttur. Kasada para varken kredi istemek neyin nesidir? Niye gereksiz yere borçlanarak #GüzelAnkara'lılara yük yüklemek istenmektedir

22: Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verirken, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi ile ASKİ bütçelerinin birbirinden tamamen faklı olduğunu ve Büyükşehir Belediyesinin tasarruf yapmış olmasının ASKİ'yi etkilemediğini ifade etmiş. Bu tamamen gerçek dışı bir iddiadır

23: Geçmişte ASKİ'nin Belediyeye borç verdiği, Belediyenin de ASKİ'ye iş yaptırdığını herkes bilir. Üstelik ASKİ'nin genel kurulu Belediye Meclisidir. Buna rağmen nasıl oluyor da Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ASKİ birbirinden tamamen farklı kuruluşlar oluyor?

"HALK VE ADALET ELBET YERİNİ BULACAKTIR"

24: Evet, Belediye Meclisimizin verdiği karar hakkında verilen yürütmeyi durdurma kararı yanlış bir karardır. YANLIŞTIR, ÇÜNKÜ ESASA GİRİLMİŞTİR. YANLIŞTIR, ÇÜNKÜ SAVUNMA HAKKIMIZ HİÇE SAYILMIŞTIR. HAK VE ADALET ELBET YERİNİ BULACAKTIR.

25: Kimse özel ilişkileri ile adaleti yanıltmaya kalkmasın. Hiç kimse oldu bittiye getirip, Kendini Meclisin yerine koyamaz, Belediye Meclisi yerine karar alamaz. Bu karara müdahil olmak ve evrensel bir hak olan savunma hakkımızı kullanmak için müdahillik dilekçemizi verdik.

26: Sn Yavaş, bütçeyi kullanma beceriksizliğini ve yönetim zaafiyetini, Hukuken doğru bulmadığımız ve itiraz yolu açık olan bir mahkeme kararı ile örtmeye çalışarak, adeta zorla Belediye Meclisinden asla karar aldıramaz. Belediye Meclisi böyle bir hukuksuzluğa izin veremez.

27: Belediye Meclisleri bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da kendilerine verilen yetkiler ve görevler çerçevesinde, devletimizin birliği ve bütünlüğünü dikkate alarak, milli ve yerli bir anlayışla milletimize hesap verecek şekilde kararlarını almaya devam edecektir.

10 MİLYARDAN FAZLA BÜTÇESİ VAR, HABERİNİZ YOK MU?

28: Buradan Sn Yavaş'a soruyorum. Yaklaşık 7 Milyar TL olan Büyükşehir Belediye bütçesi ve yaklaşık 3 Milyar TL olan ASKİ bütçesini kullanırken, Meclis, bugüne kadar hiç bir zaman sizi engelledi mi? Siz Bütçeden harcama yaparken, bir kez bile, yok yapmazsın dedi mi? #ABB

29: Devletimizin verdiği ve vergi olarak toplanan, toplam 10 Milyardan fazla bütçenizi istediğiniz gibi kullanma yetkisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizde değil mi? Bu bütçeden haberiniz yok mu? Ya da yetkiyi başkalarına mı verdiniz, sizden habersiz kullanıyorlar?

POLİTİK KURNAZLIK YAPIYOR

30: Peki, nereye boru döşeyeceğinize sizden başka karar veren var mı? 2019 yılında 1 Milyara yakın alt yapı harcaması yapıyorken NEDEN POLATLI'NIN SUYU ve ASBES BORULARIN DEĞİŞİMİ GİBİ Öncelikleri belirleyip ona göre yatırım planı yapmadınız? Milletimizi niye yanıltıyorsunuz?

31: Sn Yavaş, maalesef Asbesli Borular meselesini de istismar ediyorsunuz. Mahkemeye verdiğiniz Meclis kararının hiç bir yerinde Asbesli boru değişimi ile ilgili bir cümle geçmemesine rağmen, Ajitasyon yapmak için Asbesli borudan bahsederek #PolitikKurnazlık yapıyorsunuz.

32: 10 Milyarlık bütçenin, Binde biri olan 10 Milyonunu Asbesli borulara ayırsaydınız da 1.5 yılda bir işi de yapmış olarak Ankara'lıların huzuruna çıksaydınız. 2019 yılında 2000 km içme suyu hattından 220 km'sini Asbesli borulara ayırsaydınız da ben bu işi yaptım deseydiniz.

33: Belediyeyi yönetmek hele Büyükşehir Belediyesini yönetmek, tecrübe ister, bilgi ister, beceri ister. Sadece sosyal medyadan seslenerek, sahte algılar oluşturmaya çalışarak Belediye yönetilemez. Yönetimde zafiyet gösterdiğiniz artık çok açık bir şekilde görünüyor.

34: Geçmiş yıllarda Asbes boruların yüzde 95'i değiştirildi. Bunu siz değiştirmediniz. Sanki her yer asbesli boru ile çevrili ve insanlar Asbesli borudan su içiyor gibi yaygara yapmayın. Asbes boruların kalanlarını boşa geçirdiğiniz 1.5 yıl sonunda bari, derhal değiştirin.

35: İstismara asla izin vermeyeceğiz. Gerçek bilgileri hep halkımızla paylaşacağız. Şu işe bakın, sadece ASKİ bütçesi ile bile kolayca yapabilecek basit bir işi beceremeyip, bunun suçunu da Belediye Meclisine atmaya kalkıyorlar. Bu asla kabul edilebilecek bir durum değildir.

36: Sn Yavaş'a bir teklifimiz var. Beceriksizliğinizi kabul edin, Bütçemizle yapabilecekken, Öncelik verip yapamadık deyin. Durumu itiraf edin. Sonra da 10 Milyon, 20 Milyon neyse, borçlanma talebinizi getirin, Asbesli boruları değiştirmek için kredi verilmesini sağlayalım.

POLATLI İLÇESİNİN İÇE SUYUNU İPTAL ETTİ, SU GETİRTMEDİ

37: POLATI suyu konusuna gece devam edeceğim. Biraz uzun oldu, farkındayım. Şimdi ara veriyorum. İnşaAllah, Önümüzdeki hafta da gazetecilerle, Büyükşehir'de bir yılda yapılan diğer iş bilmezlikleri, Siyasetin nelere alet edildiğini ve pek çok konuyu bir bir paylaşacağım.

38: Polatlı ilçesine Su getirmek için ASKİ'nin DSİ ile yaptığı protokolü Sn Yavaş iptal etti. Polatlı ilçemizin su ihtiyacını karşılamak için ASKİ, 2017 yılında Eskişehir sınırında bir baraj yapılması ve buradan su ihtiyacının karşılanması konusunda anlaşma sağlamıştı. #ABB

39: GÖKPINAR Barajının yapım işleri neredeyse tamamlanmak üzere, inşaat yüze 75'i geçti şu anda. Baraj tamamlanınca, Polatlı'lı hemşerilerimizin içme suyu ve sulama suyu ihtiyacı çözüme kavuşacaktı. Ne oldu peki? Sn YAVAŞ BU PROTOKOLÜ İPTAL ETTİ!

40: Buradan Sn Yavaş'a soruyorum? Şu anda, SULARINI KESEREK CEZA VERDİĞİNİZ POLATLI HALKI Bu soruların cevabını arıyor. POLATLI'NIN SU İHTİYACINI KARŞILAYACAK PROTOKOLÜ NİYE İPTAL ETTİNİZ? Her şeyi hazır olan bir projeyi niye sabote ettiniz ve engel oldunuz?

41: Üstelik kendi bütçesinden Öz kaynağını kullanarak, POLATLI'YA Ankara'dan su getirebileceğini söyleyip, sonra bunu beceremeyince, BORÇ İSTEME BAHANESİNE SIĞINMASINI DA Polatlı'lı hemşerilerimizin takdirine bırakıyorum.

YAVAŞ, İŞ BİLMEZLİĞİNİ POLATLI SAKİNLERİNE ÖDETİYOR

42: Sn Yavaş, iş bilmezliğinin bedelini #GüzelPolatlı halkına ödetmemeli, bu doğru bir davranış değil. DSİ ile Protokolü Sn Yavaş iptal etmese bunlar başına gelmeyecekti. Neyse, halkımız gerçeği öğrenince hesabını nasıl olsa Sn Yavaş'a soracaktır.

43: Buradan Sn Yavaş'a yine soruyorum Yaklaşık 7 Milyar TL olan Büyükşehir Belediye bütçesi ve yaklaşık 3 Milyar TL olan ASKİ bütçesini kullanırken, Meclis, bugüne kadar hiç bir zaman sizi engelledi mi? Siz Bütçeden harcama yaparken bir kez bile, yok yapamazsın dendi mi? #ABB

44: Devletimizin verdiği ve buna ilave vergi olarak toplanan, toplam 10 Milyardan fazla bütçenizi istediğiniz gibi kullanma yetkisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizdeyken ve Büyükşehirin kasasında da yeterince para varken POLATLI İLÇEMİZE NEDEN ÖNCELİK VERMEDİNİZ?

45: Sn Yavaş'a yine bir teklifimiz var. Bir şartla; Beceriksizliğinizi kabul edin, 'Bütçemizle yapabilecekken, Öncelik verip yapamadık.' deyin. Durumu itiraf edin. Sonra da Polatlı suyu ile ilgili borçlanma talebinizi getirin, her şeye rağmen kredi verilmesini sağlayalım. #ABB

46: 9. İdare Mahkemesinin Meclis Kararı ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı geçici bir karadır ve mahkeme süreci devam etmektedir. Meclis'te aldığımız kararı savunmak amacıyla müdahillik dilekçemizi mahkemeye sunduk. Bütün manipülasyonlara rağmen Sonunda Hak Yerini Bulacaktır.

GERÇEKLER ENİNDE SONUNDA ORTAYA ÇIKACAKTIR

47: Buradan net olarak ifade etmek isterim ki, Ankara halkını boş sözlerle kandıramayacaksınız. Büyükşehir Belediyesinde yaşanan gerçeklerin ifade edilmesine engel olamayacaksınız. Tüm çarpıtmalara rağmen, Gerçekler eninde sonunda ortaya çıkacaktır.

48: Bir boş yılın hesabını ve beceriksizliğinizi Meclis üzerine atmaya çalışarak hesap vermekten kurtulamayacaksınız. Usul ve esas açısından yanlış olarak verilen yürütmeyi durdurma kararı gibi kararlarla, Mahkemenin arkasına sığınarak Belediye Meclisini yönetemezsiniz.

49: Sn Yavaş'a çağrımdır. Gelin yanlıştan dönün, milat olsun. MAZERET ARAMADAN KİMSEYİ SUÇLAMADAN SUÇ BASTIRMAYA ÇALIŞMADAN Hemşerilerimize verdiğiniz sözleri samimiyetle yerine getirmeye ve Milletimize hizmet etmeye odaklanın. Biz de tüm gücümüzle size destek olalım.

50: SON #GüzelAnkara'lı HEMŞEHRİLERİMİZDEN İSTEĞİM Tek taraflı bilgilenmeyin. Tek tarafı dinleyip yanlışa kapılmayın. Herkesi dinleyin kararınızı buna göre verin. Yoksa maalesef ALGI OPERASYONUNA MARUZ KALIRSINIZ. Şükür ki gerçekler eninde sonunda ortaya çıkar.