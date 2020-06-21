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Son dakika: Silopi'deki hain saldırının soruşturmasında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri... 'ın ilçesinde 'na doğru devam eden yol yapım çalışmasına akaryakıt taşıyan araca yönelik 'lı teröristlerce el yapımı ile düzenlenen ve 4 edildiği saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Giriş Tarihi: 21.06.2020 Güncelleme Tarihi: 21.06.2020
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SİLOPİ SORUŞTURMASINDA 2 KİŞİ TUTUKLANDI

'ıın ilçesinde 'na doğru devam eden yol yapım çalışmasına akaryakıt taşıyan araca yönelik 'lı teröristlerce el yapımı (EYP) ile düzenlenen ve 4 işçinin şehit edildiği saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Cudi Dağı'na doğru devam eden yol yapım çalışmasına akaryakıt taşıyan kamyonetin geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin önceden yola döşediği el yapımı patlayıcının (EYP) 17 Haziran'da infilak ettirilmesi sonucu Nesim Beştaş, Osman Tuncay, Hacı Atilla ve Emin Eruğul'nun şehit oldu.

Saldırı sonrası başlatılan soruşturma kapsamında O.Ö. ve S.Ö. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye gönderilen şüpheliler, çıkarıldıkları Silopi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili soruşturmanın geniş çaplı sürdürüldüğü belirtildi.

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