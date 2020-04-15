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Milli Savunma Bakanlığı: Şırnak Silopi'de 2 PKK'lı terörist öldürüldü

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Giriş Tarihi: 15.04.2020 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020
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TSK'DAN ŞIRNAK'TA HAVA HAREKATI

, "-Silopi'de İl Jandarma Komutanlığınca tespit edilen 2 'lı terörist, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın düzenlediği hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, yurtiçi ve yurtdışı operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Onlardan biri de Şırank'ın Silopi ilçesine gerçekleşti.

yaptığı açıklamada "Şırnak-Silopi'de İl Jandarma Komutanlığınca tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın düzenlediği hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." bilgisini paylaştı

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