Milli Savunma Bakanlığı: Şırnak Silopi'de 2 PKK'lı terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, "Şırnak-Silopi'de İl Jandarma Komutanlığınca tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın düzenlediği hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." dedi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, yurtiçi ve yurtdışı operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Onlardan biri de Şırank'ın Silopi ilçesine gerçekleşti.
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada "Şırnak-Silopi'de İl Jandarma Komutanlığınca tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın düzenlediği hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." bilgisini paylaştı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Türkiye’de yaşayan Almanlardan hainlere şamar!
- Hükümlüler tahliye edilmeye başlandı!
- Başkan Erdoğan'dan flaş korona talimatı!
- Cezaevlerinden kaç kişi tahliye olacak? Bakanlık açıkladı
- Kural tanımaz FOX! Corona virüs sofranın başköşesinde
- Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 480 bini aştı
- Vaka sayısı dünya genelinde 2 milyonu aştı!
- TRT EBA TV canlı yayın nasıl izlenir?
- Coronavirüs hastasının yaşadıkları kan dondurdu!
- Bilim Kurulu üyelerinden uyarı! "Endişeye sevk edici"
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TRT EBA TV canlı yayın izle: 15 Nisan İlkokul, Ortaokul, Lise ders programı ve canlı yayın linkleri
- Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 15 Nisan evde bakım maaşı hangi illere yattı?
- ŞOK 15 Nisan 2020 aktüel kataloğu: Bu hafta ŞOK'ta neler olacak? İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu
- ŞOK'tan Ramazan ayı sürprizi! 15 Nisan 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte, güncel liste...
- DSÖ son dakika açıklaması: Sarı humma virüsü nedir? Sarı humma hastalığı belirtileri neler?
- Açıköğretim online sınav ne zaman? 2020 ATA AÖF ve Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları nasıl yapılacak?
- 5. sezon tarihi analizi! La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? La Casa De Papel 5. sezon fragmanı çıktı mı?
- Devletten 3 ay 1170 TL nakit para desteği! Ücretsiz izne çıkana maaş başvurusu nasıl yapılır? Şartlar neler?
- Vakıfbank kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? 10000 TL 6 ay ödemesiz destek kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? Altın fiyatları için dikkat çeken yorum! Altın alınır mı, satılır mı?
- Son dakika: Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Uçak seferleri yapılıyor mu? THY uçuşlar iptal mi?
- Diyanet açıklaması: İlk oruç ne zaman tutulacak? 2020 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Oruç tutulacak mı?