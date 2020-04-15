Milli Savunma Bakanlığı: Şırnak Silopi'de 2 PKK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, "Şırnak-Silopi'de İl Jandarma Komutanlığınca tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın düzenlediği hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, yurtiçi ve yurtdışı operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Onlardan biri de Şırank'ın Silopi ilçesine gerçekleşti.



Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada "Şırnak-Silopi'de İl Jandarma Komutanlığınca tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın düzenlediği hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." bilgisini paylaştı



