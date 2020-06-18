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Şırnak şehitlerine veda! Geride buruk hikayelerini bıraktılar

Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerin sivillere yönelik düzenlediği saldırıda şehit olan 4 işçi geride buruk hikayeler bıraktı. Köylülerden Taybet Ergün, Atilla'nın babasını çocuk yaşta kaybettiğini anımsatarak şöyle konuştu: "Babasını hiç görmedi, onu annesi büyüttü. Babasının ölümü kaderiydi. Bu başka bir iş. Biz bunu kabul etmiyoruz. Normal ölüm olsaydı biz bu kadar üzülmezdik. Aileleri için çalışmaya gitmişlerdi. Kimseye zarar vermeyen 4 fidan gitti. Çok üzülüyoruz, içimiz parçalanıyor. Saldırıyı kınıyoruz."

Giriş Tarihi: 18.06.2020 17:50 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020 17:58
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Şırnak şehitlerine veda! Geride buruk hikayelerini bıraktılar

Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerin sivillere yönelik düzenlediği saldırıda şehit olan 4 işçi geride buruk hikayeler bıraktı.

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Şırnak şehitlerine veda! Geride buruk hikayelerini bıraktılar

Görümlü beldesi Cudi Dağı Kurtik Tepe mevkisinde yol çalışması yapan yüklenici firmaya ait iş makinelerine akaryakıt taşıyan pikabın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Emin Eroğul, Hacı Atilla, Nesim Bektaş ve Osman Tuncay'ın cenazesi düzenlenen törenin ardından götürüldüğü köylerinde toprağa verildi.

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Şırnak şehitlerine veda! Geride buruk hikayelerini bıraktılar

9 çocuğu yetim bırakan katliamdan geriye acı, gözyaşı kaldı. Atilla'nın 4, Bektaş'ın 3 ve Tuncay'ın ise 2 çocuğu yetim kaldı. Bektaş'ın ikiz çocuklarının daha henüz kırkı çıkmadığı öğrenildi.

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Şırnak şehitlerine veda! Geride buruk hikayelerini bıraktılar

Şehit anneleri sarılıp gözyaşı döktü
Ailelerinin geçimini sağlamak için yol inşaatında çalışan ancak teröristlerin saldırısıyla yaşamdan koparılan işçilerin yakınları cenazede Kürtçe ağıtlar yaktı.

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Şırnak şehitlerine veda! Geride buruk hikayelerini bıraktılar

Aynı zamanda kuzen olan Hacı Atilla ve Emin Eroğlu, Akçakoca köyünde yan yana defnedildi. Şehit anneleri Sadiye Atilla ile Şirin Eroğlu birbirlerine sarılıp gözyaşı döktü.