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Şırnak şehitlerine veda! Geride buruk hikayelerini bıraktılar
Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerin sivillere yönelik düzenlediği saldırıda şehit olan 4 işçi geride buruk hikayeler bıraktı. Köylülerden Taybet Ergün, Atilla'nın babasını çocuk yaşta kaybettiğini anımsatarak şöyle konuştu: "Babasını hiç görmedi, onu annesi büyüttü. Babasının ölümü kaderiydi. Bu başka bir iş. Biz bunu kabul etmiyoruz. Normal ölüm olsaydı biz bu kadar üzülmezdik. Aileleri için çalışmaya gitmişlerdi. Kimseye zarar vermeyen 4 fidan gitti. Çok üzülüyoruz, içimiz parçalanıyor. Saldırıyı kınıyoruz."
Giriş Tarihi: 18.06.2020 17:50 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020 17:58
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