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Son dakika: Adana'da yürek yakan olay! Boya yaparken akıma kapılan boyacı hayatını kaybetti

haberi... 'da bir evin dış cephesini boyayan işçi, fırçanın yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

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Giriş Tarihi: 21.06.2020 Güncelleme Tarihi: 21.06.2020
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YÜREK YAKAN OLAY! BOYA YAPARKEN...

Merkez Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde iki katlı müstakil evin dış cephesini boyayan Serkan Kocabaş (28), fırçanın metal sapının yüksek gerilim hattına temas etmesi nedeniyle akıma kapıldı.

Olayı gören vatandaşların bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Son dakika: Adana'da yürek yakan olay! Boya yaparken akıma kapılan boyacı hayatını kaybetti |Video SON DAKİKA: ADANA'DA YÜREK YAKAN OLAY! BOYA YAPARKEN AKIMA KAPILAN BOYACI HAYATINI KAYBETTİ |VİDEO

Mahallede elektriğin kesilmesinin ardından sağlık ekibinin yaptığı kontrolde boyacı Kocabaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın yaşandığı evin karşısındaki ikamette oturan Nadile Aşçıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, akıma kapılan işçinin, "İmdat, kurtarın beni." diyerek yardım istediğini ancak korktukları için müdahale edemediklerini belirtti.

Evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenilen Kocabaş'ın cenazesi, otopsi için Kurumu morguna kaldırıldı.

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