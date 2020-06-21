Emine Erdoğan Babalar Günü'nü kutladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Babalar Günü'nü kutladı. Emine Erdoğan, "Babalar, gölgesinde güvenle yaşadığımız ulu çınarlardır. Baba ocağı, herkesin ilk ana yurdudur. Kendi babamı dua ve rahmetle anarak, saygıdeğer eşimin ve tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum." dedi.
Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Babalar, gölgesinde güvenle yaşadığımız ulu çınarlardır. Baba ocağı, herkesin ilk ana yurdudur. Kendi babamı dua ve rahmetle anarak, saygıdeğer eşimin ve tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum."
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