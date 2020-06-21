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Emine Erdoğan Babalar Günü'nü kutladı

Başkan 'ın eşi , 'nü kutladı. Emine Erdoğan, "Babalar, gölgesinde güvenle yaşadığımız ulu çınarlardır. Baba ocağı, herkesin ilk ana yurdudur. Kendi babamı dua ve rahmetle anarak, saygıdeğer eşimin ve tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum." dedi.

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Giriş Tarihi: 21.06.2020 Güncelleme Tarihi: 21.06.2020
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BABALAR GÜNÜ'NÜ BU FOTOĞRAFLA KUTLADI
, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Babalar, gölgesinde güvenle yaşadığımız ulu çınarlardır. Baba ocağı, herkesin ilk ana yurdudur. Kendi babamı dua ve rahmetle anarak, saygıdeğer eşimin ve tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum."

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