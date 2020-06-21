Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan anlamlı Babalar Günü mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Babalar Günü' vesilesiyle resmi sosyal medya hesabı üzerinden anlamlı bir video paylaştı.

Hem babası usta Gazeteci Sadık Albayrak hem de Başkan Recep Tayyip Erdoğan için önemli sözlerin de bulunduğu videoyu, Bakan Albayrak, "Hayatı boyunca maddi manevi bütün imkanlarını ailesi için seferber eden, tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olan tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyorum" mesajıyla yayınladı.