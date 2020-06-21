21 Haziran 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan anlamlı Babalar Günü mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan anlamlı Babalar Günü mesajı

, dolayısıyla Twitter hesabından, "Hayatı boyunca maddi manevi bütün imkanlarını ailesi için seferber eden, tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olan tüm babalarımızın Babalar Günü’nü kutluyorum." mesajı yayınladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.06.2020 Güncelleme Tarihi: 21.06.2020
ABONE OL
BAKAN ALBAYRAK'TAN ANLAMLI BABALAR GÜNÜ MESAJI

, '' vesilesiyle resmi sosyal medya hesabı üzerinden anlamlı bir video paylaştı.

Hem babası usta Gazeteci Sadık Albayrak hem de Başkan için önemli sözlerin de bulunduğu videoyu, Bakan Albayrak, "Hayatı boyunca maddi manevi bütün imkanlarını ailesi için seferber eden, tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olan tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyorum" mesajıyla yayınladı.

İşte Bakan Albayrak'ın paylaştığı o video:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan anlamlı Babalar Günü mesajı | VİDEO HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN ANLAMLI BABALAR GÜNÜ MESAJI | VİDEO

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA