21 Haziran 2020, Pazar
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Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde ödülün sahibi belli oldu

Son dakika haberi... 'nde En İyi Uzun Metraj Film Ödülü'nü Waad Al-Kateab, Edward Watts'ın yönettiği "Sama İçin" adlı film kazandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.06.2020
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UGFF'DE ÖDÜLÜN SAHİBİ BELLİ OLDU

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