Türk ordusu Haftanin'de destan yazıyor!
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'e yönelik başlatılan Pençe-Kaplan harekatında, terör üsleri tek tek imha ediliyor. Bölgede alan hakimiyetini sağlayan Türk askeri, PKK'nın önemli barınma ve saldırı merkez kampını ele geçirdi.
Şırnak Uludere'nin karşısındaki Haftanin bölgesinde başlatılan Pençe-Kaplan hava destekli kara harekâtında Mehmetçik hızlı ve etkili bir şekilde terör hedeflerini imha ederek alan hâkimiyetini sağladı. Terörist elebaşlarından Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin'in barındığı Haftanin alanı içindeki Şeraniş kampı Mehmetçiğin kontrolünde. Teröristlerin kuzeydeki Amediye-Zap koridoruna doğru kaçmaya çalıştıkları öğrenildi. Kaçarken tuzakladıkları 63 farklı noktadaki el yapımı patlayıcı imha edildi.
Hezil Çayı ve Habur-2 Çayından seyyar köprülerle Haftanin-Sinaht Vadisine giren Obüsler ve zırhlı muharebe araçları, örgütün yıllardır kanlı eylem planları yaptığı Şeraniş bölgesine konumlandı. Haftanin alanı içindeki Şeraniş kampı terör örgütü PKK'nın önemli barınma alanlarından biri. Türkiye sınırına yakınlığı nedeniyle bombalı saldırı planları bu kampta yapılıyor, teröristler yine bu kamptan yola çıkarak Türkiye topraklarına sızıyordu.
Zırhlı birliklerle Şeraniş'e giren Mehmetçik denetim ve kontrolü tamamen sağladı. Patika yollar ve güvenlik güçlerinin geçiş güzergâhında bulunan 63 farklı noktaya bomba tuzaklayıp kaçmaya çalışan 9 terörist öldürüldü. Bomba imha ekipleri saatler süren çalışmayla patlayıcıların tamamını etkisiz hale getirdi. Şeraniş'e konumlanan fırtına obüsleri ve zırhlı birlikler verilen koordinatlarla terörist hedeflerini imha etti. Teröristlerin kışa hazırlık için 7 farklı noktadaki yeraltı sığınağı ve içerisinde 6 ton kuru gıda ve bomba yapımında kullanılan amonyum nitrat gübresi de bulunarak yerinde imha edildi. Bazı teröristlerin Haftanin'de köy ve mezralarda gizlenmeye çalıştıkları, yer ve nokta tespitinden korunmak için telsizleri açmadıkları öğrenildi.
4 TERÖRİST KAÇARKEN VURULDU
Haftanin'de 4 teröristin havadan operasyonla etkisiz hale getirildiği anın görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından Twitter hesabından paylaşıldı. Görüntülere teröristlerin paniğe kapılarak kaçmaya çalıştıkları görülüyor.
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