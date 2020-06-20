LGS’de üst düzey hijyen

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) Türkiye genelinde en üst düzey hijyen önlemleriyle bugün saat 09.30'da yapılacak. Sınava 2012'de başlatılan 4+4+4 sistemi kapsamında 60 aylıkken okula başlayanlarla 1.8 milyona yakın öğrencinin katılması bekleniyor. Dolayısıyla bu yıl liseye başlayacak öğrenci sayısı da 700 bin artmış olacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) herhangi bir izdihamın yaşanmaması için liselerdeki kontenjanları yükseltti. LGS'yle öğrenci alacak okulların kontenjanı yüzde 52.6 arttı. 2019'da 139 bin 660 olan sınavla yerleşme kontenjanı da 213 bin 128'e çıktı. Dolayısıyla bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerin kazanma şansı yüzde 11 yükseldi. Anadolu liselerinin kontenjanları yüzde 68.4 ile 71 bin 494'e fen liselerininki ise yüzde 35 artışla 46 bin 710'a çıkarıldı. Sosyal bilimler liseleri yüzde 36.4 artırılarak 12 bin 846'ya yükseltildi. Anadolu imam hatip liseleri yüzde 46 ile 42 bin 8, Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin ki ise yüzde 64.3 ile 40 bin 70'e çıktı. Peki sınav nasıl uygulanacak. İşte koronavirüs tedbirleriyle uygulanacak 2020 LGS'nin tüm detayları:



TÜM YURTTA KISITLAMA

Sınavda oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak için bugün saat 09.00 ile 15.00 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması olacak. Adayların, sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.

LGS iki oturum halinde düzenlenecek. Birinci oturum 09.30'da ikinci oturum 11.30'da başlayacak. Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olacak. İki oturum arasında 40 dakika mola verilecek.

Öğrenciler sınav salonlarına maskeyle alınacak. Öğrenciler sınav sırasına kadar maske ile oturacaklar ama sınav başladıktan sonra maskelerini çıkarabilecek. İsteyen maskesi ile devam edebilecek. Kovid-19 teşhisi alan ya da hastalık belirtileri gösterdiğini söyleyen öğrenciler ayrı sınıflarda maskeli olarak sınavı tamamlayacak.

Veliler bu yıl okulun bahçesine giremeyecek. Okul dışında çocuklarını bekleyecekler.

Sınav kitapçıkları bu yıl renkli olacak. Öğrencilere A, B, C, D olmak üzere 4 farklı kitapçık dağıtılacak. Soruların ve şıkların dizilişi farklı olacak. Kitapçıklar ve cevap anahtarları dağıtılırken sınav görevlileri tarafından cerrahi eldiven kullanılacak.

Geçen yıllarda sınav bitiminden 1 saat sonra öğrencilere verilen soru kitapçıkları, bu yıl sosyal mesafeyi ortadan kaldırabilecek bir olası yoğunluğun önüne geçilmesi için 22 Haziran'dan itibaren isteyen öğrencilere dağıtılacak.

LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürecek. Bu yüzden bilmediğiniz soruları boş bırakın. Oturumlardan birine katılmayan ya da bir oturumu iptal edilen öğrencilerin LGS puanı hesaplanmayacak. Sınav puanı 500 tam puan üzerinden açıklanacak.

Bu arada İstanbul'da bugün İETT ve özel halk otobüsleri ile Metrobüs araçlarının; öğrencilere, velilere ve sınav görevlilerine ücretsiz olacağı bildirildi.



BÜYÜKLERLE BİR SÜRE GÖRÜŞMEYİN

Sınav tamamlandıktan sonra da öğrencilerin bazı hijyen kurallarına uymasında fayda olduğunu söyleyen uzmanlar şu önerilerde bulundu.

Sınavdan çıktından sonra yeni bir maske takın ve ellerinizi dezanfekte edin.

Dışarıda çok oyalanmayın, mümkünse hemen evinize gidin ve duş alın.

Sınavdan sonraki bir kaç gün kendinizi iyi takip edin. Herhangi bir semptom farkederseniz sağlık kuruluşuna başvurun.

Sınavdan sonraki birkaç gün, hatta 14 gün boyunca 65 yaş üstü yakınlarınızla biraraya gelmemeye çalışın.



NELER YASAK?

Kolye, küpe, saat, bilezik dahil kurşun kalem, silgi, kalemtraş, su, peçete ve dezenfektan hariç tüm eşyalar yasak.

Sabah