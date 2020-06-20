20 Haziran 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Biraz daha gayret' deyip paylaştı

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Biraz daha gayret' deyip paylaştı

Twitter hesabından uyuşturucuya bağlı ölümlerin düşüş grafiğini paylaşan , "Uyuşturucunun belini kırdık! Biraz daha gayret..." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.06.2020 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020
ABONE OL
BAKAN SOYLU 'BİRAZ DAHA GAYRET' DEYİP PAYLAŞTI

, Twitter hesabından "Uyuşturucunun belini kırdık! Biraz daha gayret..." mesajı ile uyuşturucuya bağlı ölümlerin düşüş grafiğini paylaştı.

Bakan Soylu'nun mesajı şöyle:

Uyuşturucunun belini kırdık! Biraz daha gayret...

Uyuşturucuya bağlı ölümler; 2017 yılında 941'den 2019 yılında 342'ye, hızla düşmüştür.

Son dakika: Bakan Soylu'dan Bingöl depremi açıklaması: Cumhurbaşkanımızın talimatıdır, vatandaşımız mağdur olmayacak SON DAKİKA: BAKAN SOYLU'DAN BİNGÖL DEPREMİ AÇIKLAMASI: CUMHURBAŞKANIMIZIN TALİMATIDIR, VATANDAŞIMIZ MAĞDUR OLMAYACAK

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Ehliyetimizi artık yanımızda taşımamız gerekmeyecek SON DAKİKA: İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU AÇIKLADI: EHLİYETİMİZİ ARTIK YANIMIZDA TAŞIMAMIZ GEREKMEYECEK

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA