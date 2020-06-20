Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Biraz daha gayret' deyip paylaştı
Twitter hesabından uyuşturucuya bağlı ölümlerin düşüş grafiğini paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Uyuşturucunun belini kırdık! Biraz daha gayret..." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından "Uyuşturucunun belini kırdık! Biraz daha gayret..." mesajı ile uyuşturucuya bağlı ölümlerin düşüş grafiğini paylaştı.
Bakan Soylu'nun mesajı şöyle:
Uyuşturucunun belini kırdık! Biraz daha gayret...
Uyuşturucuya bağlı ölümler; 2017 yılında 941'den 2019 yılında 342'ye, hızla düşmüştür.
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