Seçimlerde yeni dönem! O kural tamamen değişiyor...
AK Parti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği seçim kanunu ve siyasi partilere ilişkin mevzuatta değişiklik yapılması önerisinden sonra bu konudaki yol haritasını belirledi. Buna göre; seçime ittifak yapmadan girecek partiler için baraj düşürülecek. 'Kiralık vekil' olayının önüne geçilebilmesi adına, 'Meclis’te grubu bulunması' şartı kaldırılacak.
AK Parti yönetimi, kapsamlı bir değişiklik yerine, belli maddelerde değişiklik içeren sınırlı bir düzenleme yapılması kararı aldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında kurulan komisyon, ekim ayına kadar çalışmalarına devam edecek. Edinilen bilgilere göre siyasi partilerin seçime girme şartları, daraltılmış bölge seçim sistemi, seçim barajı ve yerel seçimlerle ilgili bazı değişiklik adımları atılacak.
SEÇİM BARAJI DÜŞÜYOR
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; AK Parti kaynakları, yüzde 10'luk seçim barajının düşürülmesi konusunda henüz bir oran belirlenmediği ancak, özellikle seçime ittifak yapmadan girecek partiler için seçim barajının düşürülmesinin planlandığını dile getirdi. AK Parti kurmayları, "Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ne de uyumlu olacak şekilde bir sistem getirmeyi hedefliyoruz. İttifak yapan partiler için zaten pratikte baraj neredeyse yok. Çünkü, barajı geçemeyecek bir parti ittifak yaparak Meclis'te temsil edilebiliyor. Seçime tek başına girecek partiler için yeni bir baraj olabilir" değerlendirmesini yaptı. Daraltılmış bölge seçim sistemi üzerinde de çalışan AK Parti yönetimi, bu yolla Türkiye'deki seçim çevrelerinin sayısının artırılmasını ve her bir seçim çevresinin beş milletvekillinden oluşacak şekilde belirlenmesini öngörüyor.
O İFADE KALDIRILACAK
AK Parti'nin üzerinde çalıştığı taslak ile, Bahçeli'nin en çok üzerinde durduğu milletvekilli transferine karşı da tedbir alınıyor. Bu kapsamda, siyasi partilerin seçime girme şartları arasında yer alan, 'Meclis'te grubu bulunması' kriterinin mevzuattan çıkarılması öngörülüyor. Böylece, bir partinin sadece seçime girmek için hülle ile milletvekilli transfer etmesinin veya milletvekillerinin sadece seçime girmek için parti değiştirmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.
SEÇMEN GÖÇÜ OLMAYACAK
Son mahallî seçimlerde yüz binlerce seçmen büyükşehirlerden memleketlerine giderek muhtarlık seçimlerinde oy kullanmıştı. 31 Mart seçimleri öncesinde, sadece İstanbul'da 200 binden fazla kişi, akrabasına veya tanıdığına oy vermek amacıyla, seçmen kütüğünü Türkiye'nin değişik illerine taşımıştı. Yeni yapılacak düzenlemede seçmen kütüklerinin bir yıl önceden kesinleştirilmesi ve muhtarlık seçimlerinin belediye seçimlerinden farklı bir tarihte yapılması tartışılıyor. AK Parti kurmayları bu düzenlemenin gerekçesini "Yerel seçimlerde, muhtarlık seçimleri için her seferinde büyükşehirlerden memleketlerine gidenler oluyordu. Seçmen kütükleri bir yıl önceden kesinleşirse, kimse bu bir yıllık süreyi göze alıp kütük taşımaz" şeklinde açıkladı.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Böyle yöntem görülmedi! Yılanla balık tuttu...
- 56 FETÖ'cü itirafçı oldu
- Türkiye'den ABD ve Rusya'da Libya mesajı
- Datça'da deprem meydana geldi!
- LGS’de üst düzey hijyen
- İstanbul için alarm zilleri çalıyor! Her şey çok kirli oldu...
- Genelkurmay İstihbarat'ın başındaki emir astsubayı FETÖ'cü çıktı!
- Tıkanan mazgalları polis memuru temizledi
- Türk ordusu Haftanin'de destan yazıyor!
- CHP'li Öztrak'a AK Parti'li Bülent Turan'dan cevap
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Lise sınav duası! İşte LGS'de başarılı olmak için okunacak dualar ve sınav kazanma duası
- Uzmanlardan dikkat çeken altın yorumu! Yükselişin sürmesi durumunda... Gram, çeyrek altın ne kadar?
- Tarih belli oldu mu? Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?
- KPSS 2020/8 tercihleri ne zaman bitiyor? Sağlık Bakanlığı 3000 personel alımı tercihleri nasıl yapılır?
- TOKİ Trabzon Araklı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Araklı 2+1, 3+1 kura sonuçları sorgulama
- ŞOK'tan dev indirim! 20 Haziran Cumartesi kataloğu sürprizlerle dolu! İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu
- Son dakika: Sorumluluk sınavları ertelendi mi? 2020 MEB Lise sorumluluk sınavları ne zaman?
- Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 21-2 Haziran Cumartesi - Pazar sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Trabzon TOKİ 2020 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Trabzon Merkez 480 konut kura çekilişi
- Son dakika: YKS ertelendi mi? Danıştay'dan YKS kararı! 2020 YKS sınavı ne zaman, saat kaçta?
- Son dakika: Emekli maaşları Temmuz zammı ile ne kadar olacak? 2020 SSK Bağkur emekli maaşı hesaplama
- Son dakika: İstanbul'da maske takmama cezası ne kadar? İstanbul'da maskesiz sokağa çıkmak yasak mı?