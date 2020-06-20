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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 'Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı' açıklaması

Son dakika... Kültür ve , "'nı kullanmak isteyen ülkelerle sistemimizi paylaşabiliriz. Buradaki kriter ve otel sektörünün bunu yapabilecek durumda olması." dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.06.2020 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020
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BAKAN DUYURDU! SİSTEMİ BAŞKA ÜLKELERLE PAYLAŞABİLİRİZ

Kültür ve , "'nı kullanmak isteyen ülkelerle sistemimizi paylaşabiliriz. Buradaki kriter ve otel sektörünün bunu yapabilecek durumda olması. Biz Covid-19 süreci sonrası da bu uygulamak istiyoruz. Şu an için 132 temel kriter var. Elbette salgın sonrasında bazı kriterler eksilecek." diye konuştu.

RAKAM YÜKSELECEK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy dün yaptığı açıklamada, ""Şu an itibariyle yaklaşık olarak 500'den fazla otel 'Güvenli Turizm Sertifikasyonu' programına başvurmuş durumda ve bir ay içinde bu sayının 2 bine ulaşmasını bekliyoruz" dedi.

"ÜCRETSİZ OLARAK SUNACAKLAR"

Bakan Ersoy, ""Türkiye'ye gelen turist konuğumuzun Covid-19 testi pozitif çıkarsa, tedavi aşamasının rezervasyon süresinden daha uzun sürmesi durumunda otellerimiz ekstra günleri ücretsiz olarak sunacaklar" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 20 milyon liraya kadar kredi sağlanacak SON DAKİKA: KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY: 20 MİLYON LİRAYA KADAR KREDİ SAĞLANACAK

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