Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 'Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı' açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'nı kullanmak isteyen ülkelerle sistemimizi paylaşabiliriz. Buradaki kriter turizm ve otel sektörünün bunu yapabilecek durumda olması. Biz Covid-19 süreci sonrası da bu sertifikasyon programını uygulamak istiyoruz. Şu an için 132 temel kriter var. Elbette salgın sonrasında bazı kriterler eksilecek." diye konuştu.

RAKAM YÜKSELECEK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy dün yaptığı açıklamada, ""Şu an itibariyle yaklaşık olarak 500'den fazla otel 'Güvenli Turizm Sertifikasyonu' programına başvurmuş durumda ve bir ay içinde bu sayının 2 bine ulaşmasını bekliyoruz" dedi.

"ÜCRETSİZ OLARAK SUNACAKLAR"

Bakan Ersoy, ""Türkiye'ye gelen turist konuğumuzun Covid-19 testi pozitif çıkarsa, tedavi aşamasının rezervasyon süresinden daha uzun sürmesi durumunda otellerimiz ekstra günleri ücretsiz olarak sunacaklar" ifadelerini kullandı.