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Koronavirüs tanısı bulanan öğrenciler LGS'ye böyle girdi

sınavında en çok merak edilenlerden biri de bulunan öğrencilerin sınava nasıl girecekleriydi. 'da koronavirüs tedavisi gören gençler sınava ambulanslarla getirildi.

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Giriş Tarihi: 20.06.2020 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020
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KORONALI ÖĞRENCİLER SINAVA BÖYLE GİRDİ

'da sınav öncesinde koronavirüs testleri pozitif çıkan ve tedavi gören Adıyaman Lisesi'ndeki izole sınıfta sınava girdi.
Hastanede bulunan ve evlerinde karantina altında tutulan gençler, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla sınava getirildi. Öğrencilerin sınavdan sonra yeniden alındıkları yerlere götürülecekleri bildirildi.


"SINAVDAN SONRA DA YENİDEN EVE GÖTÜRECEKLER"
Kovid-19 testi pozitif çıkan ve evde karantinada bulunan bir öğrenci "Geçen günlerde koronavirüs testim pozitif çıktı. Sağlık görevlileri sağ olsunlar gelip beni evden aldı. Şimdi sınava gireceğim. Sınavdan sonra da yeniden eve götürecekler. Umarım her şey güzel olur." diye konuştu.

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