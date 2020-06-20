Koronavirüs tanısı bulanan öğrenciler LGS'ye böyle girdi

Adıyaman'da sınav öncesinde koronavirüs testleri pozitif çıkan ve tedavi gören öğrenciler Adıyaman Lisesi'ndeki izole sınıfta sınava girdi.

Hastanede bulunan ve evlerinde karantina altında tutulan gençler, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla sınava getirildi. Öğrencilerin sınavdan sonra yeniden alındıkları yerlere götürülecekleri bildirildi.





"SINAVDAN SONRA DA YENİDEN EVE GÖTÜRECEKLER"

Kovid-19 testi pozitif çıkan ve evde karantinada bulunan bir öğrenci "Geçen günlerde koronavirüs testim pozitif çıktı. Sağlık görevlileri sağ olsunlar gelip beni evden aldı. Şimdi sınava gireceğim. Sınavdan sonra da yeniden eve götürecekler. Umarım her şey güzel olur." diye konuştu.