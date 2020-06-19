Son dakika: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 20 milyon liraya kadar kredi sağlanacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, işletme belgeli restoran, kafeler için 20 milyon liraya kadar kredi imkanının pazartesi hayata geçirileceğini açıkladı.



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Bakan Nuri Ersoy, Bakanlık onaylı işletme belgeli restoran ve kafeler için Ziraat Bankası ile iş birliğiyle hayata geçirilecek olan, 1 milyon liradan 20 milyon liraya kadar kredi imkanının 36 ay vadeli, yıllık yüzde 7,5 faizli ve 6 aya kadar ödemesiz olacağını bildirdi.



BAKAN ERSOY'UN AÇIKLAMASI ŞÖYLE;



"Restoran ve kafe işletmecileri için açıkladığı kredi hakkında) 3 milyona kadar cironuz varsa 1 milyon, 125 milyon ve üzeri cironuz varsa 20 milyon kademeli 4 kredi mevcut. Pazartesi gününden itibaren Ziraat Bankası'na başvurduklarında bu krediden yararlanabilecekler. İki kriter mevcut. Biri Kültür ve Turizm Bakanlığı işletme belgeleri olması lazım, ikincisi Ziraat Bankası'nın pos cihazlarını kullanmaları lazım."



ZİRAAT BANKASI'NDAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen belgeye sahip olan ve Bankamız üye işyeri statüsündeki işletmeler ana faaliyet konusu ile direkt ilişkilendirilebilecek harcamalarının karşılanmasını amaçlayan 6 aya kadar ödemesiz, 36 aya kadar vadeli, yıllık yüzde 7.5 faiz oranlı krediden cirolarına bağlı olarak değişen tutarlarda yararlanabilecek. Açıklamada, "Ziraat Bankası bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemiz ekonomisinin güçlendirilmesine katkı sağlamaya ve firmalarımızın yanında olmaya devam edecektir" denildi.