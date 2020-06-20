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Bakan Soylu: 28 evladımızın sınav evrakı helikopterle götürüldü

 'te 28 öğrencinin sınav evrakının sabah erken saatte jandarma helikopteri ile götürüldüğünü açıkladı. , helikopterin fotoğraflarını da paylaştı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.06.2020 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020
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BAKAN SOYLU YAŞASIN TÜRKİYE DİYEREK PAYLAŞTI!

, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "" diyerek öğrencilerine helikopterle evraklarının götürüldüğü anların karelerini paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklama:

" Hizan Kolludere Köyü'nde LGS'ye katılan 28 evladımız için, sınava zamanında yetişebilsinler diye görevli öğretmen ve sınav evraklarını sabah erken saatte jandarmamız helikopterle götürdü ve geri getirdi. Yaşasın Türkiye."

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