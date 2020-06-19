19 Haziran 2020, Cuma
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan flaş açıklama

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ile ’nin konusundaki iş birliğini derinleştirdiğini ve bunun pozitif fark yaratabileceğini söyledi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.06.2020
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CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ile 'nin konusundaki iş birliğini derinleştirdiğini ve bunun pozitif fark yaratabileceğini söyledi.

detaylar gelecek...

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