Son dakika: İstanbul'da maske takmama cezası ne kadar? İstanbul'da maskesiz sokağa çıkmak yasak mı?
Son dakika... İstanbul'da maskesiz dolaşmanın cezası ne kadar? Koronavirüsle mücadele kapsamında bazı illerde maske takma zorunluluğu uygulanıyor. İstanbul'da maske takma zorunluluğu olup olmadığını merak eden vatandaşlar konu ile ilgili detayları araştırırken, maske takmama cezası ile ilgili bazı sorular gündeme geldi. Peki, İstanbul'da maskesiz sokağa çıkmak yasak mı? İstanbul'da maske takmama cezası ne kadar? İşte cevaplar...
Son dakika... İstanbul'da maske takmama cezası ne kadar? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında kontrollü normal hayata geçiş başladı. Bu kapamda bazı illerde açık alanda maske takma zorunluluğu bulunuyor. Karara uymayanlara para cezası veriliyor. Son günlerde en çok merak edilenlerden biri de, İstanbul'da maske takma zorunluluğu olmuştu. Konu ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, İstanbul'da maske takmama cezası ne kadar? İstanbul'da maskesiz sokağa çıkmak yasak mı? İşte merak edilenler...
İSTANBUL'DA MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da açık alanda maske takma zorunluluğu getirildi. İstanbul'da maske takma kuralına uymayanlara para cezası verilecek.
İSTANBUL'DA MASKE TAKMAMA CEZASI NE KADAR?
İstanbul İl Hıfzısıhha Kurulu maske takmama cezasını 900 TL olarak belirledi.
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kesilen cezalar kaymakamlıklara bırakıldığı için 3 bin 150 liraya kadar ceza kesiliyordu. Ancak bu cezalar ilçeden ilçeye farklılık gösteriyordu. Örneğin Beşiktaş Kaymakamlığı dün 3 gün uyarma ardından 950 lira cezai işlem uygulanacaktı. Bu rakam Gaziosmanpaşa'da ise 392 lira olarak belirlenmişti.
TOPLANTI YAPILDI, KARAR VERİLDİ
Farklılığı ortadan kaldırmak için İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi dün saat 17.00'da Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası İstanbul'da maske takmamanın cezası 900 TL olarak belirlendi.
"BÖYLE BİR ZORUNLULUK GETİRİLMELİYDİ"
Vatandaşların çoğu uygulamadan memnun olduğunu dile getirirken, büyük bir çoğunluk ise bu kurala halen uymuyor. Maske takan vatandaşların ise doğru kullanmadığı görülüyor. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde arkadaşları ile yürüyüşe çıkan Mustafa Baydar, "Böyle bir zorunluluk getirilmeliydi. Millet çok ciddiye almıyor bu durumu. Maskeyi burnu açıkta, ya da çenesine takanlar var. Vatandaşların kurallara pek uyduğunu düşünmüyorum. Yüzde 60'ı uyuyor" dedi.
Kameraları görünce maskesini takan Tuğba Sarıca ise, "Lokantadan çıkmıştım. O yüzden takılı değildi" derken "Yine de uymaya çalışıyoruz. Maske zorunluluğu kesinlikle getirilmeliydi" diye konuştu. Meryem Karaca da, "Dünden bu yana maske takanların arttığını görüyorum. Gerekliydi bu uygulama" ifadelerini kullandı.
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