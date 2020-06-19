İşte CHP'nin eski kanalı Halk TV'nin hülleli satışının perde arkası!
CHP'nin eski kanalı Halk TV'nin hülleli satışının perde arkasını Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör köşesinde açıkladı. Halk TV’nin yeni patronu Cafer Mahiroğlu’nun adının satışla ilgili resmi hiçbir kayıtta geçmediği ortaya çıkarken, televizyonun sahibi Mahiroğlu’nun eniştesi Süleyman Özen olduğu görünüyor.
CHP'nin eski kanalı Halk TV'nin hülleli satışının perde arkasını SABAH açıklıyor. Daha önce Deniz Baykal ve kızı Aslı Baykal'a ait iken satılan Halk TV'nin, yeni patronu Cafer Mahiroğlu'nun adının satışla ilgili resmi hiçbir kayıtta geçmediği ortaya çıktı. İngiltere'de yaşayan işadamı Mahiroğlu, neredeyse bütün akrabalarını yerleştirdiği şirket yönetimine kendisini dâhil etmedi. Daha önce Özdemir olan soyadını İstanbul 11. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 11 Eylül 1989 tarihli ve 1989/315-E sayılı kararıyla Mahiroğlu olarak değiştiren Halk TV'nin paravan patronu, televizyonun yönetimini ikinci evliliğinden sonraki akrabalarına emanet etti.
ENİŞTE BAŞKAN, BALDIZ VEKİL
Ticaret Sicil Gazetesi'ndeki kayıtlara göre, Halk Radyo ve Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi'nin tek sahibi Süleyman Özen görünüyor. Mahiroğlu'nun eniştesi olan Süleyman Özen, Halk TV'nin yönetim kurulu başkanlığını yapıyor. Hollanda'da Spijkenisse'de yaşayan Özen, Dordrecht şehrinde 2005'ten beri bir kafe işletiyor. Mahiroğlu'nun ikinci eşinden (Safiye Küçük) baldızı Armağan Küçük ise Halk TV'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Televizyonun Yönetim Kurulu Üyesi ise Mahiroğlu'nun ikinci eşinin teyzesinin kızı olan Mediha Burumoğlu. Halk TV'yi, 3.5 milyon TL olduğu iddia edilen bütün borçlarını üstlenerek, çanta dolusu 2 milyon dolar nakit parayla aldığı söylenen Cafer Mahiroğlu'nun İngiltere'deki şirketleri ise her nasılsa batık durumda.
BORÇ BATAĞINDA
Londra'da Bolmassgreen bölgesinde oturan Mahiroğlu, sahibi olduğu Select mağazalar zincirinin 18 şubesini kapattı. 50 şubenin daha kapanacağı belirtiliyor. Cafer Mahiroğlu'nun İngiltere Ticaret Odası kayıtlarına göre sahibi olduğu üç şirket var.
KAYYUM SÜRECİNE GİTTİ
İngiltere'de tekstil sektöründe faaliyet gösteren Genus UK Limited'in üzerinde altı ipotek bulunuyor. Şirketin, başta HSBC olmak üzere birçok bankaya ve firmaya borcu var. Hatta 2018'de ekonomik zorluk yaşadığı için şirket İngiliz hukukunda Company Voluntary Arrangement (CVA) olarak bilinen kayyum sürecine gitti. CVA sürecinde şirketi ayakta tutmak için yönetim kayyuma devredildi. Mahiroğlu, 2019'da kayyum sürecinden çıksa da mağaza kapatmaya devam etti. İngiltere'de kurulu olan, diğer tekstil şirketi Rocaf Limited de borç batağında. Mahiroğlu, geçtiğimiz yıl Musevi asıllı Elias Solomou ile yarı yarıya ortaklıkla Caferelia Limited'i kurdu. Bu şirket üzerinden de emlak işleri yapmaya başladı.
MARKAFONİ'Yİ DE KAPATTI
Mahiroğlu 2017'de Türkiye'de e-ticaret sitesi Markafoni'yi aldı. O dönemde siteyi 15 milyon dolara Güney Afrikalı Naspers isimli şirketten devraldığı söylendi. Hatta siteye 15 milyon dolar da yatırım yapacağını belirtti. Ancak aradan iki yıl geçmeden Mahiroğlu, siteyi kapattı.
MASAK FETÖ İZİ ARAŞTIRIYOR
İngiltere'de şirketleri zora giren Mahiroğlu'nun Halk TV'yi nasıl aldığı merak konusu… Mali Suçları Araştırma Kurulu da (MASAK) Halk TV'nin batık paravan patronu Mahiroğlu'nun para kaynaklarını mercek altına aldı. MASAK, Mahiroğlu'na Londra'daki FETÖ sermayesinin gizlice destek verip vermediğini araştırıyor. Daha önce Mahiroğlu'nu, FETÖ firarisi Akın İpek'in desteklediği iddiaları gündeme gelmişti.
Dilek GÜNGÖR / SABAH
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