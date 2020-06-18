Son dakika: FETÖ'den berat eden eski rektör Hüseyin Bağcı yeniden yargılanacak

KARARA DENİZLİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İTİRAZ ETTİ



Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nde, karara itiraz etti.



Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi de itiraz üzerine yaptığı inceleme sonunda dosyada eski rektörü Hüseyin Bağcı ve eski rektör yardımcısı Ali Keskin'in de olduğu 13 sanık hakkında verilen beraat kararları ile 11 sanık hakkındaki hükümlerin bozulmasına karar verdi. 47 sanığa verilen cezalar ile 37 sanık hakkında verilen beraat kararlarını ise onadı.



Ceza Dairesi'nin haklarında bozma kararı verdiği 24 sanık, 30 Haziran günü Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nde yeniden yargılanacak.