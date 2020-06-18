Son dakika: FETÖ'den berat eden eski rektör Hüseyin Bağcı yeniden yargılanacak
Son dakika haberi... Denizli'de, FETÖ/PDY'nin Pamukkale Üniversitesi yapılanmasını oluşturdukları iddiasıyla 108 kişi hakkında açılan davada, aralarında eski rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağcı'nın da bulunduğu 13 kişi hakkında verilen berat kararı, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne yaptığı itiraz sonucu bozuldu. 11 sanığa verilen hükümleri de bozan daire, 84 sanığa verilen hükümler ile beraat kararlarını ise onadı.
Aralarında Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) eski rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağcı ile akademisyenlerin de bulunduğu 108 şüpheli hakkında FETÖ/PDY'nin üniversite yapılanmasını oluşturdukları gerekçesiyle açılan dava, Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Sanıkların 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçlarından yargılandığı davanın 11 Mayıs 2018 günü görülen karar duruşmasında, eski rektör Bağcı ile Kenan Çoyan, Mustafa Serinken ve Ali Keskin'in de bulunduğu 48 kişi hakkında beraat kararı verildi. 57 sanık ise 1 yıl ile 7 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Mahkeme, 3 sana verilen cezaları ise hükmünün açıklanması geri bırakılması kapsamında erteledi.
KARARA DENİZLİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İTİRAZ ETTİ
KARARA DENİZLİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İTİRAZ ETTİ
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nde, karara itiraz etti.
Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi de itiraz üzerine yaptığı inceleme sonunda dosyada eski rektörü Hüseyin Bağcı ve eski rektör yardımcısı Ali Keskin'in de olduğu 13 sanık hakkında verilen beraat kararları ile 11 sanık hakkındaki hükümlerin bozulmasına karar verdi. 47 sanığa verilen cezalar ile 37 sanık hakkında verilen beraat kararlarını ise onadı.
Ceza Dairesi'nin haklarında bozma kararı verdiği 24 sanık, 30 Haziran günü Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nde yeniden yargılanacak.
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