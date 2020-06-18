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Son dakika: Yargıtay'dan flaş karar! Eski Tuğgeneral Faruk Bal'ın cezası onandı

Son dakika haberine göre , sözde "" listesinde 'İçişleri müsteşarı' olarak yer alan eski 'ın ağırlaştırılmış müebbet hapsini onadı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.06.2020 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020
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YARGITAY'DAN FLAŞ KARAR! CEZASI ONANDI

16. Ceza Dairesi, sözde "" atama listesinde Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanı ve İçişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak görevlendirilen eski Kastamonu Jandarma Bölge Komutanı 'a, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış cezasını onadı.

Daire, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin açılan davada, Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesinin Bal hakkındaki kararına yönelik temyiz incelemesini tamamladı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Bal'ın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

Bal'ın, FETÖ'nün şifreli haberleşme ağı ByLock'u kullandığı belirtilen kararda, 11 Temmuz 2016'da, darbe girişimi sırasında haberleşmeyi sağlayan araçların yayın akışının kesilmesi halinde darbeciler tarafından haberleşmek amacıyla kullanılması için kendi birliğinde ihtiyaç olmadığı halde 190 GPS özellikli telsiz talebinde bulunduğu, sanığın bu telsizleri darbecilere tahsis ettiği vurgulandı.

Faruk Bal'ın, sözde "yurtta sulh konseyi" atama listesinde Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanı ve İçişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak görevlendirildiği aktarılan kararda, sanığın bu amaçla darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016'da askeri teamüllere aykırı olarak Ankara'ya geldiği kaydedildi.

Kararda, Bal hakkındaki hükümde bir isabetsizlik görülmediğine işaret edildi.

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