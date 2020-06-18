18 Haziran 2020, Perşembe
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş açıkladı: Maaşlar faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı

İşleri Başkanı Prof. Dr. , faizle mücadele kapsamında personelinin maaşlarının faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödenmeye başladığının müjdesini verdi. Erbaş, “İslam’ın haram kıldığı ve haksız kazanca yol açarak büyük bir sömürü aracı olan faizle mücadele noktasında, olarak personelimizin maaşlarını faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladık. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun” dedi.

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Giriş Tarihi: 18.06.2020 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020
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DİYANET İŞLERİ BAŞKANI TARİHİ KARARI DUYURDU

İşleri Başkanı Prof. Dr. , geçen yıl il müftülüklerine bir yazı göndermiş, faizle mücadele kapsamında personel maaşlarının katılım bankaları aracılığıyla ödenmesine yönelik bir komisyon kurulacağını duyurmuştu.

DİYANET MÜJDEYİ VERDİ, FAİZSİZ MAAŞ ÖDENMEYE BAŞLADI
Prof. Dr. Erbaş, bugün sosyal medya hesabından faizle mücadele kapsamında personelinin maaşlarının faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödenmeye başladığının müjdesini verdi. Erbaş, "İslam'ın haram kıldığı ve haksız kazanca yol açarak büyük bir sömürü aracı olan faizle mücadele noktasında, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak personelimizin maaşlarını faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladık. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun" dedi.

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