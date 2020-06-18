Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş açıkladı: Maaşlar faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, faizle mücadele kapsamında diyanet işleri personelinin maaşlarının faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödenmeye başladığının müjdesini verdi. Erbaş, “İslam’ın haram kıldığı ve haksız kazanca yol açarak büyük bir sömürü aracı olan faizle mücadele noktasında, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak personelimizin maaşlarını faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladık. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun” dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, geçen yıl il müftülüklerine bir yazı göndermiş, faizle mücadele kapsamında personel maaşlarının katılım bankaları aracılığıyla ödenmesine yönelik bir komisyon kurulacağını duyurmuştu.
DİYANET MÜJDEYİ VERDİ, FAİZSİZ MAAŞ ÖDENMEYE BAŞLADI
Prof. Dr. Erbaş, bugün sosyal medya hesabından faizle mücadele kapsamında diyanet işleri personelinin maaşlarının faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödenmeye başladığının müjdesini verdi. Erbaş, "İslam'ın haram kıldığı ve haksız kazanca yol açarak büyük bir sömürü aracı olan faizle mücadele noktasında, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak personelimizin maaşlarını faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladık. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun" dedi.
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