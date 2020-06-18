18 Haziran 2020, Perşembe
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı | 18 Haziran Perşembe

Son dakika haberi... , Twitter'dan koronavirüste son vaka sayısını açıkladı. Son 24 saatte 1382 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 156 bin 22 oldu.

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Giriş Tarihi: 18.06.2020 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020
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BAKAN KOCA SON VAKA SAYISINI AÇIKLADI

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu göre; son 24 saatte 48 bin 412 test yapıldı, 1304 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 21 kişi yaşamını yitirirken, 1382 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 2 milyon 822 bin 316, toplam vaka sayısı 184 bin 31, toplam vefat sayısı 4 bin 882, toplam yoğun bakım hasta sayısı 755, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 311, toplam iyileşen hasta sayısı 156 bin 22 oldu.

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: Vaka sayısında düne kıyasla 125 azalma oldu. İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ BUGÜN TEKRAR YENİ VAKA SAYISINI GEÇTİ. Birimizin ihmali, hepimizi ilgilendiriyor. Hayatımıza tedbirlerle devam edelim.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca 18 Haziran verilerine açıkladı! Ölü sayısı yükseliyor |Video SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANI KOCA 18 HAZİRAN VERİLERİNE AÇIKLADI! ÖLÜ SAYISI YÜKSELİYOR |VİDEO

BAKAN KOCA UYARDI
Bakan Koca verilere ilişkin, "Vaka sayısında düne kıyasla 125 azalma oldu. İyileşen hasta sayımız bugün tekrar yeni vaka sayısını geçti. Birimizin ihmali, hepimizi ilgilendiriyor. Hayatımıza tedbirlerle devam edelim" değerlendirmesinde bulundu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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