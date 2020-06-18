Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı | 18 Haziran Perşembe
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan koronavirüste son vaka sayısını açıkladı. Son 24 saatte 1382 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 156 bin 22 oldu.
Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu göre; son 24 saatte 48 bin 412 test yapıldı, 1304 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 21 kişi yaşamını yitirirken, 1382 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 2 milyon 822 bin 316, toplam vaka sayısı 184 bin 31, toplam vefat sayısı 4 bin 882, toplam yoğun bakım hasta sayısı 755, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 311, toplam iyileşen hasta sayısı 156 bin 22 oldu.
Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: Vaka sayısında düne kıyasla 125 azalma oldu. İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ BUGÜN TEKRAR YENİ VAKA SAYISINI GEÇTİ. Birimizin ihmali, hepimizi ilgilendiriyor. Hayatımıza tedbirlerle devam edelim.
BAKAN KOCA UYARDI
Bakan Koca verilere ilişkin, "Vaka sayısında düne kıyasla 125 azalma oldu. İyileşen hasta sayımız bugün tekrar yeni vaka sayısını geçti. Birimizin ihmali, hepimizi ilgilendiriyor. Hayatımıza tedbirlerle devam edelim" değerlendirmesinde bulundu.
Vaka sayısında düne kıyasla 125 azalma oldu. İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ BUGÜN TEKRAR YENİ VAKA SAYISINI GEÇTİ. Birimizin ihmali, hepimizi ilgilendiriyor. Hayatımıza tedbirlerle devam edelim. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/bEybuInqAM— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 18, 2020
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