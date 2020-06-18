Son dakika: BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır'dan ilk açıklama

BM'nin 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır konuya ilişkin ilk açıklamasını yaptı. Bozkır, bu görevin Tükiye'ye duyulan görev nedeniyle kendisine verildiğini söyledi.

Bozkır şu ifadeleri kullandı: Bunlar ülkemize olan güven ve bu işi iyi yapabileceğimize olan inançtan kaynaklandı.

NE OLMUŞTU?

BM 75. Genel Kurul Başkanlığına Türkiye'nin adayı eski AB Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır seçildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bozkır'ın BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilmesiyle ilgili Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu açıklamasında, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla aday gösterdiğimiz Volkan Bozkır üye ülkelerin büyük desteğiyle BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçildi. Türkiye'nin saygın konumunu ortaya koyan bu gurur verici başarıdan dolayı Volkan Ağabeyi kutluyorum. Çalışmalarının destekçisi olacağız." dedi.