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Son dakika: BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır'dan ilk açıklama

Son dakika haberine göre 'nin 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen 'dan ilk açıklama geldi. Bozkır, "Bunlar ülkemize olan güven ve bu işi iyi yapabileceğimize olan inançtan kaynaklandı." dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.06.2020 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020
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BM'NİN İLK TÜRK BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

'nin 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen konuya ilişkin ilk açıklamasını yaptı. Bozkır, bu görevin Tükiye'ye duyulan görev nedeniyle kendisine verildiğini söyledi.

Bozkır şu ifadeleri kullandı: Bunlar ülkemize olan güven ve bu işi iyi yapabileceğimize olan inançtan kaynaklandı.

NE OLMUŞTU?
BM 75. Genel Kurul Başkanlığına 'nin adayı eski Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır seçildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bozkır'ın BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilmesiyle ilgili Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu açıklamasında, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla aday gösterdiğimiz Volkan Bozkır üye ülkelerin büyük desteğiyle BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçildi. Türkiye'nin saygın konumunu ortaya koyan bu gurur verici başarıdan dolayı Volkan Ağabeyi kutluyorum. Çalışmalarının destekçisi olacağız." dedi.

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