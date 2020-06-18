PKK'ya darbe üstüne darbe! Kartallar havadan vurdu kaplanlar karadan girdi

Mehmetçiğin terör örgütü PKK'ya ait 81 hedefi yerle bir ettiği hava harekatı Pençe-Kartal Operasyonu'nun ardından, terör örgütü Pençe-Kaplan Operasyonu ile karadan kuşatıldı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinin karşısında bulunan ve terör örgütü PKK'nın lojistik can damarı niteliğinde olan Haftanin bölgesine önceki gece karadan ve havadan yapılan operasyona 2. Ordu Komutanlığı bünyesindeki Şırnak Akçay'da konuşlu 6. Motorize Piyade Tugayı, Silopi'deki 23. Motorize Tugayı, Uludere Gülyazı'daki 48. Motorize Piyade Tugayı ve Şırnak 21. Motorize Piyade Tümeninden seçkin subaylar katıldı. 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ile 4 generalin sahada bizzat sevk ve idare ettiği harekâtta Haftanin'deki irili ufaklı 9 ayrı kamp ve barınma alanı, silah ve mühimmat depoları hedef alınarak yerle bir edilecek.

Terör örgütü PKK'ya ait 150 hedefin yerle bir edildiği operasyonda yerli ve milli savunma silahları kritik görevler üstlendi. Fırtına OBÜS'leri ve Çok Namlulu Roketatarlar (ÇNRA) ve tanklarla karadan hedefleri tam isabet vurdu. Karadan ilerleyen komandolara; ATAK helikopterleri ile İHA ve SİHA'lar havadan destek veriyor. Başarıyla devam eden operasyonla hâkim tepelerin de ele geçirilmesi ile terör bölgeden temizlenecek. Havadan Atak taarruz helikopterleri ile TB-2 Bayraktar İHA ve SİHA'ların da katılımıyla teröristlerin kaçış güzergahları da çember altına alınarak kapatıldı. Bazı üst düzey teröristlerin bölgedeki Asuri ve Süryani köylerinde sivil kıyafetlerle saklandıkları belirtiliyor.

Diyarbakır 2. Taktik Hava Kuvvetleri Komutanlığı 8. Ana Jet Üssündeki 181. Pars ve 182. Atmaca Filoları, Malatya Erhaç, Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezinden olmak üzere 9 F-16 Haftanin alanındaki irili ufaklı kamp alanlarına 23 sorti yaptı. Hedefler tam isabetle vuruldu.

YILANIN BAŞI EZİLECEK

Haftanin'e doğru 10 kilometrelik alanda karış karış arama tarama faaliyetleri yapılıyor. Havadan ulaşılamayan hedeflerin Pençe-Kaplan Operasyonu ile yerle bir edilmesiyle mağara ve inler tek tek bakılarak temizlenecek. Mehmetçiğin operasyondaki kararlılığının altını çizen güvenlik uzmanları, Haftanin bölgesinde terör yuvalarının kullanılamaz hale getirilmesinin ardından Avaşin, Basyan ve Kandil'e geçilerek 'yılanın başının tamamen ezilebileceğini' ifade ediyor.



KORUCULAR DA VAR

Harekâta arazi yapısını iyi bilen Şırnak Uludere'deki Goyan aşireti ile Beytüşşebap'taki Jirki aşiretinden güvenlik korucuları da katılıyor.

Güvenlik uzmanları, dünyada çok az sayıda ordunun bu tür bir gece yarısı operasyonu gerçekleştirebileceğini gece operasyonunun silahlı güç kullanımında en zor safha olduğunu vurguluyor.







HAREKÂTI AKAR SEVK VE İDARE ETTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesinin Kara Kuvvetleri Harekât Merkezi'nde sabahın ilk ışıklarına kadar sevk ve idare ettiği operasyon kapsamında hava hücum harekâtı öncesinde bölgede konuşlu topçu birlikleri hedefleri yoğun şekilde ateş altına alınarak, tam isabetle vuruldu. Komandolar teröristlerin inlerine girerken birliklerin komutanlarına telsizden seslenen Akar, "Türk komandosunun gücünü her zaman gösterdiniz, o dağlarda bugün de bir kez daha göstereceğinize, daha önce yazdığınız destanları yazacağınıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanlığı ise operasyonu "Pençe-Kaplan Operasyonu başladı. Kahraman Komandolarımız Haftanin'de!" diye duyurdu.







İŞTE O KAMPLAR

Haftanin alanı içerisinde terör örgütünün sözde gençlik yapılanması ile şehir merkezlerinde bombalı saldırılar düzenleyen TAK adlı taşeron yapılanmanın eğitim kampları bulunuyor. Mehmetçik temizlediği bölgelere de kalıcı olarak üs bölgeleri kuracak. Haftanin alanı içindeki Türkiye ile Irak sınırının kesiştiği hat üzerindeki Hantur Dağı zirvesinin 3.5 kilometre batı yakasındaki dere yamacındaki Perak, Habur- 2 çayının batısındaki Kaşuran ile Keşan-1, Keşan-2, Sinaht, Pirbela, Şeraniş, Şeşdara, Tirvaniş, Muzure, Pusağa Vadisi, Ore, Deşta Tak kampları yerle bir edilecek.



İRAN SINIRINDAKİ PKK HEDEFLERİNİ BOMBALADI

Türkiye'nin Kuzey Irak'a başlattığı operasyonun ardından dün sabah saatlerinde İran'da terör örgütü PKK'lıların bulunduğu sınır bölgesini bombaladı. Önceki gün de Türkiye hava harekatını sürdürürken İran topçulurı da bölgedeki PKK hedeflerini bombalamıştı.

SABAH