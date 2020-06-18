Binali Yıldırım'dan Meclis Başkanlığı iddialarıyla ilgili açıklama
Son dakika haberi... AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığı'na aday olmayacağını açıkladı. Yıldırım yaptığı açıklamada, ''Meclis Başkanlığı'na aday değilim. Yarışacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum'' ifadelerini kullandı.
Yıldırım, TBMM iktidar kulisinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin, "Meclis, TBMM Başkanlığı için seçimi sürecine girdi. Kimin olacağı merak konusu." ifadesi üzerine Yıldırım, kulislerin hareketlendiğini, kendisi hakkında "Aday olacak, adaylığını açıklayacak." söylentileri çıktığını anımsattı.
Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı için aday olmayacağını açıkladı.
Aday gösterilmesi halinde nasıl hareket edeceği sorusuna Yıldırım, "Aday olmayınca aday gösterilmez herhalde." karşılığını verdi.
Meclis'in günü geldiğinde başkanını seçeceğini dile getiren Yıldırım, "Uygun görülen adayın da grubumuz olarak sonuna kadar yanında olacağız, destek olacağız. Kendim aday değilim." dedi.
Binali Yıldırım, birkaç gündür gıyabında, "Aday. Çok istiyor. Geliyor, gidiyor." değerlendirmeleri yapıldığını yineleyerek "Niyetimi örtülü şekilde ortaya koymam. Artık takvim de yaklaştı, piyasa hareketlendi. Bu açıklamayı yapma ihtiyacı duydum. Yarışacak arkadaşlara başarılar diliyorum." diye konuştu.
AK Parti'de hiçbir zaman makam, mevki peşinde olmadığını, makamlardan güç almadığını, makamları güçlendirmenin temel ilkesi olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Bundan böyle de ülkemizin, milletimizin geleceği için, iktidarımızın başarısı için, Cumhurbaşkanı'mız ve kabinesi için var gücümüzle çalışacağız." ifadesini kullandı.
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