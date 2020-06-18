18 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Binali Yıldırım'dan Meclis Başkanlığı iddialarıyla ilgili açıklama

Binali Yıldırım'dan Meclis Başkanlığı iddialarıyla ilgili açıklama

Son dakika haberi... Milletvekili , Meclis Başkanlığı'na aday olmayacağını açıkladı. Yıldırım yaptığı açıklamada, ''Meclis Başkanlığı'na aday değilim. Yarışacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum'' ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.06.2020 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020
ABONE OL
BİNALİ YILDIRIM'DAN MECLİS BAŞKANLIĞI İDDİALARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Yıldırım, TBMM iktidar kulisinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Meclis, TBMM Başkanlığı için seçimi sürecine girdi. Kimin olacağı merak konusu." ifadesi üzerine Yıldırım, kulislerin hareketlendiğini, kendisi hakkında "Aday olacak, adaylığını açıklayacak." söylentileri çıktığını anımsattı.

, TBMM Başkanlığı için aday olmayacağını açıkladı.

Aday gösterilmesi halinde nasıl hareket edeceği sorusuna Yıldırım, "Aday olmayınca aday gösterilmez herhalde." karşılığını verdi.

Meclis'in günü geldiğinde başkanını seçeceğini dile getiren Yıldırım, "Uygun görülen adayın da grubumuz olarak sonuna kadar yanında olacağız, destek olacağız. Kendim aday değilim." dedi.

Binali Yıldırım, birkaç gündür gıyabında, "Aday. Çok istiyor. Geliyor, gidiyor." değerlendirmeleri yapıldığını yineleyerek "Niyetimi örtülü şekilde ortaya koymam. Artık takvim de yaklaştı, piyasa hareketlendi. Bu açıklamayı yapma ihtiyacı duydum. Yarışacak arkadaşlara başarılar diliyorum." diye konuştu.

AK Parti'de hiçbir zaman makam, mevki peşinde olmadığını, makamlardan güç almadığını, makamları güçlendirmenin temel ilkesi olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Bundan böyle de ülkemizin, milletimizin geleceği için, iktidarımızın başarısı için, Cumhurbaşkanı'mız ve kabinesi için var gücümüzle çalışacağız." ifadesini kullandı.

Son dakika: Binali Yıldırım 'Meclis Başkanlığına yeniden aday olacak mısınız?' sorusuna yanıt verdi |Video BİNALİ YILDIRIM 'MECLİS BAŞKANLIĞINA YENİDEN ADAY OLACAK MISINIZ?' SORUSUNA YANIT VERDİ |VİDEO

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA