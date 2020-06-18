Bakanlık karar aldı! İstanbul’un yolları tecrübesizlere bırakılmayacak...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir dönem genel sekreter yardımcılığı görevinde de bulunması dolayısıyla İstanbul'un ihtiyaçlarına tam anlamıyla hakim olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbullu'yu tecrübesiz yönetimlerin eline terk etmemek için bölgede altyapı yatırımlarını hızlandıracak. İstanbul'da önümüzdeki birkaç yılda 73 adet köprü ve viyadük depreme karşı dayanıklı hale getirilecek, çok sayıda otoyol ve tünel projesi tamamlanacak.

AK Parti'nin İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray ve Avrasya Tüneli gibi dev projelerle taçlandırdığı İstanbul, önümüzdeki dönemde de altyapı yatırımlarının merkezi olacak. 2020-2022 arasını kapsayan dönemde İstanbul'da trafiği de rahatlatacak önemli projeler hayata geçecek.

1999 Marmara Depremi sonrasında İstanbul'u çevreleyen otoyol ve bağlantı yolları üzerindeki köprü, viyadük ve tünellerin depreme karşı güçlendirilmesi kapsamında 2002 yılından itibaren İstanbul'da toplam 117 adet köprünün güçlendirmesi tamamlandı. Önümüzdeki dönemde ise depreme karşı güçlendirme işleri henüz yapılamamış olan 73 adet köprü ve viyadüğün güçlendirmesi çalışmaları için ihaleler düzenlenecek.







Toplam 167 km uzunluğundaki Kınalı-Edirne Otoyolu'nun İstanbul sınırları içerisinde kalan 10 km'sinde trafik yoğunluğunun fazla olması nedeni ile zaman içerisinde meydana gelen bozulmalar onarılacak. Yol üstyapısındaki hasarlar araç trafiğini ve sürüş konforunu olumsuz etkilerken, yapılacak çalışmayla bu durumun trafik can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturmasının önüne geçilecek.



SARIYER-KİLYOS TÜNELİ

Sarıyer trafiğini ve güneyden Dolmabahçe-Levazım-Armutlu ve Ayazağa-Çayırbaşı Tünelleri'nden gelen trafiğin, Kuzey Marmara Otoyoluna bağlanarak İstanbul ulaşımını rahatlatacak 7.92 km'den oluşacak ve çift tünel şeklinde olacak Sarıyer-Kilyos Tüneli yapılacak. Proje başlangıcı mevcut Çayırbaşı-Sarıyer Tüneli sonundaki kavşak noktası olup Kuzey Marmara Otoyolu-Kilyos bağlantısını sağlayacak olan Uskumruköy Kavşağında bitecek. Bu proje ile birlikte Maslak, Levent, Beşiktaş, Zincirlikuyu bölgesindeki taşıt trafiğinin Kuzey Marmara Otoyolu ve İstanbul Havalimanına erişimi sağlanmış olacak. Toplamda 34.90 km'den oluşan İstanbul-Şile yolu projesi kapsamında 9 adet farklı seviyeli kavşak projelendirilirken, toplam uzunluğu 550 metre olan bir adet viyadük, 9 adet kavşak köprüsü, 3 adet hidrolik köprü olmak üzere toplam 12 adet köprü yapılacak.







Söz konusu yol güzergahı ( D-020) İstanbul'u Ankara'ya bağlayan D-100 devlet yolunun otoyol dışındaki tek alternatifi olması dikkate alındığında İstanbul - Ankara arasında devlet yolunun fiziksel standardının yükseltilmesi ile birlikte trafik, can ve mal güvenliği artırılacak. Son yıllarda Şile, Ağva, Kandıra ve Kaynarca yöresinde konut edinmedeki artış, yörenin yılın dört mevsiminde de turistik olma özelliği, artan sanayi gibi etkenlerle artan trafiği çözmek için bugüne kadar 10 km'lik kesim 2x3, 24,9 km'lik kesim ise 2x2 şeritli olarak tamamlanırken, İstanbul-Şile- Ağva arasında proje bütünlüğünün sağlanması açısından otoyol 2x3 şeritli olarak tamamlanacak.



ŞİLE-AĞVA YOLUNDA 24 KÖPRÜ

27.4 km olacak Şive-Ağva yolu kapsamında 4 kavşak projelendirilirken, 2 çift tüp tünel, 2 viyadük, 10 kavşak köprüsü, 2 hidrolik köprü, 10 alt ve üstgeçit olmak üzere toplam 24 adet köprü yapılacak. 24.2 km'lik Şile-Kandıra yolunun İstanbul sınırları içerisinde kalan 2.97 km'sinin Karadeniz Sahil Yolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'na entegrasyonu sağlanacak.

Sabah