FETÖ'nün finans sorumlusu yakalandı

FETÖ/PDY'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, örgütün finans sorumlusu olduğu öğrenilen Orhan Ö., Muğla'nın Bodrum ilçesinde saklandığı eve yapılan baskınla yakalandı.

SAKLANDIĞI EVE BASKIN

Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan, örgütün finans sorumlusu olduğu öğrenilen Orhan Ö., Muğla İstihbarat ve TEM Şubesi'nce yapılan baskınla Bodrum ilçesinde saklandığı evde yakalandı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada ise 2 cep telefonu, 1 sim kart, 560 bin TL nakit para ve toplam 118 bin TL tutarında 2 çek ele geçirildi.

Gözaltına alınarak Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli Orhan Ö.'nün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.