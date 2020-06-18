19 Haziran 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri FETÖ'nün finans sorumlusu yakalandı

FETÖ'nün finans sorumlusu yakalandı

İl Emniyeti 'nün finans sorumlusu hakkındaki ihbar üzerine harekete geçti. Emniyet teşkilatı FETÖ'nün finans sorumlusu Orhan Ö.'nün sakladığı eve operasyon düzenledi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.06.2020
ABONE OL
FETÖ'NÜN FİNANS SORUMLUSU YAKALANDI

/'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, örgütün finans sorumlusu olduğu öğrenilen Orhan Ö., 'nın ilçesinde saklandığı eve yapılan baskınla yakalandı.

SAKLANDIĞI EVE BASKIN

Muğla 2'nci 'nce FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan, örgütün finans sorumlusu olduğu öğrenilen Orhan Ö., Muğla İstihbarat ve Şubesi'nce yapılan baskınla Bodrum ilçesinde saklandığı evde yakalandı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada ise 2 cep telefonu, 1 sim kart, 560 bin TL nakit para ve toplam 118 bin TL tutarında 2 çek ele geçirildi.

Gözaltına alınarak Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli Orhan Ö.'nün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA