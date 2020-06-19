Türkiye'nin gönderdiği tıbbi malzeme ve ambulans Çad'a ulaştı
Türkiye dünyanın dört bir yanına koronavirüs malzemeleri konusunda yardım yapmaya devam ediyor. Türkiye'nin Çad'a gönderdiği tıbbi malzeme uçağından bir de ambulansın indirildiği belirtildi.
Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Afrika ülkesi Çad'a ikinci kez tıbbi yardım malzemesi taşıyan uçak, Ankara'dan hareket etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığınca hazırlanan tıbbi malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan Milli Savunma Bakanlığına ait A400M tipi kargo uçağına yüklendi.
AMBULANS DA GÖNDERİLDİ
Tıbbi malzemeler arasında bir de ambulans yer aldı.
Uçaktaki yardım malzemesinin üzerinde Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözlerine yer verildi.
Türkiye daha önce ABD, İngiltere, İspanya, İtalya ve Balkan ülkelerinin de arasında olduğu çok sayıda ülkeye tıbbi yardımda bulunmuştu.
Afrika ülkesi Çad'a daha önce de 26 Mayıs'ta tıbbi yardım ile bir de ambulans gönderilmişti.
YARDIM UÇAĞI ÇAD'A İNDİ
Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, ikinci kez gönderdiği tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçak, Afrika ülkesi Çad'a ulaştı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, sabah saatlerinde Ankara'dan hareket eden askeri kargo uçağının Çad'a indiği bildirildi.
Paylaşımda, uçağın havaalanındaki fotoğraflarına da yer verildi.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Ayvazoğlu hakkındaki iftiralara tepki
- İran'dan 3 ülkeye Libya çağrısı
- MSB, Pençe Kaplan Operasyonu'ndan özel görüntüleri paylaştı
- Facebook Trump'ın seçim kampanyasını kaldırdı
- FETÖ'nün finans sorumlusu yakalandı
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Hafter açıklaması: Masada olmaması lazım
- Soylu'dan Sözcü yazarına tepki
- Karneler e-okul üzerinden erişime açıldı
- ''HDP-CHP iş birliği, CHP-PKK iş birliğine gidiyor''
- Türkiye, Libya’da zafer kazanmaya başlayınca harekete geçmişler!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM 19 Haziran 2020 aktüel kataloğu: BİM'de bu hafta Sinek Öldürücü Raket dikkat çekiyor! İşte güncel liste
- Son dakika: 81 ilde sokağa çıkma yasağı saat kaçta? 20 Haziran sınırlı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?
- İkramiyeler o tarihte verilecek! 2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- Son dakika: Düğün salonları genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Düğün salonu kuralları nasıl olacak?
- TOKİ Manisa kura sonuçları isim listesi: 2020 Manisa Yunusemre TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- TOKİ Bayburt kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 Bayburt TOKİ 2+1 ve 3+1 kura sonuçları
- Taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır? 0.49-0.69 faizli sıfır ve ikinci el taşıt kredisi şartları nelerdir?
- Son dakika: LGS ve YKS saatleri sokağa çıkma yasağı var mı? Bakan Fahrettin Koca açıkladı!
- MEB takvimi: LGS ne zaman, hangi gün? LGS saat kaçta? 2020 LGS sınav saatleri nedir?
- TOKİ Yalova kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 Yalova TOKİ kura çekiliş sonuçları sorgulama
- Resmi açıklama! Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Haziran'da kısıtlama olacak mı?
- A101 18 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Nostalji pikap dikkat çekiyor! İşte A101 perşembe indirimleri