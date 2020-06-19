19 Haziran 2020, Cuma
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Türkiye'nin gönderdiği tıbbi malzeme ve ambulans Çad'a ulaştı

dünyanın dört bir yanına koronavirüs malzemeleri konusunda yardım yapmaya devam ediyor. Türkiye'nin Çad'a gönderdiği tıbbi malzeme uçağından bir de ambulansın indirildiği belirtildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.06.2020 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020
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TIBBİ MALZEME VE AMBULANS ÇAD'A ULAŞTI

'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülkesi Çad'a ikinci kez tıbbi yardım malzemesi taşıyan uçak, 'dan hareket etti.

Cumhurbaşkanı 'ın talimatıyla hazırlanan tıbbi malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan Milli Savunma Bakanlığına ait A400M tipi kargo uçağına yüklendi.

Türkiye'nin gönderdiği tıbbi malzeme ve ambulans Çad'a ulaştı TÜRKİYE'NİN GÖNDERDİĞİ TIBBİ MALZEME VE AMBULANS ÇAD'A ULAŞTI

AMBULANS DA GÖNDERİLDİ

Tıbbi malzemeler arasında bir de ambulans yer aldı.

Uçaktaki yardım malzemesinin üzerinde Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözlerine yer verildi.

Türkiye daha önce ABD, , , ve Balkan ülkelerinin de arasında olduğu çok sayıda ülkeye tıbbi yardımda bulunmuştu.

Afrika ülkesi Çad'a daha önce de 26 Mayıs'ta tıbbi yardım ile bir de ambulans gönderilmişti.

YARDIM UÇAĞI ÇAD'A İNDİ

Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, ikinci kez gönderdiği tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçak, Afrika ülkesi Çad'a ulaştı.

Twitter hesabından yapılan paylaşımda, sabah saatlerinde Ankara'dan hareket eden askeri kargo uçağının Çad'a indiği bildirildi.

Paylaşımda, uçağın havaalanındaki fotoğraflarına da yer verildi.

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