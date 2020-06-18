Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan şehit işçiler için mesaj
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Silopi'de kalleş saldırıda şehit olan işçiler için mesaj yayınladı ve “Bombalı saldırı sonucu şehit olan işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum.” ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Silopi kalleş saldırıda şehit olan işçiler için bir mesaj yayınladı. Bakan Albayrak işçilerin ailelerine sabır diledi.
İşte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın mesajı:
"#Silopi'de hain terör örgütünün bombalı saldırısı sonucu şehit olan işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."
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