Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan şehit işçiler için mesaj

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Silopi kalleş saldırıda şehit olan işçiler için bir mesaj yayınladı. Bakan Albayrak işçilerin ailelerine sabır diledi.

İşte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın mesajı:

"#Silopi'de hain terör örgütünün bombalı saldırısı sonucu şehit olan işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."