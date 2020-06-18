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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan şehit işçiler için mesaj

, 'de kalleş saldırıda şehit olan işçiler için mesaj yayınladı ve “ sonucu şehit olan işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum.” ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.06.2020 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020
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BAKAN ALBAYRAK’TAN ŞEHİT İŞÇİLER İÇİN MESAJ!

, kalleş saldırıda şehit olan işçiler için bir mesaj yayınladı. Bakan Albayrak işçilerin ailelerine sabır diledi.

İşte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın mesajı:

"#Silopi'de hain terör örgütünün bombalı saldırısı sonucu şehit olan işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

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