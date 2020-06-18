PKK''da çözülme sürüyor! Şanlıurfa'da bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Şanlıurfa'da istihbarat birimlerince ikna edilen ve Suriye'nin kuzeyinden kaçan terörist, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.
Terör örgütü PKK/YPG içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının teslim olmalarının sağlanması amacıyla ikna çalışmaları sürüyor.
Şanlıurfa'da bir terörist, güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu teslim oldu. Sağlık kontrolünden geçirilen teröristin sorgu işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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