18 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri PKK''da çözülme sürüyor! Şanlıurfa'da bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

PKK''da çözülme sürüyor! Şanlıurfa'da bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

'da istihbarat birimlerince ikna edilen ve 'nin kuzeyinden kaçan terörist, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.06.2020
ABONE OL
PKK''DA ÇÖZÜLME SÜRÜYOR!

Terör örgütü / içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının teslim olmalarının sağlanması amacıyla ikna çalışmaları sürüyor.

'da bir terörist, güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu teslim oldu. Sağlık kontrolünden geçirilen teröristin sorgu işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA