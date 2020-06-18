19 Haziran 2020, Cuma
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Son dakika: Karneler e-okul üzerinden erişime açıldı

Son dakika haberleri... ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.06.2020 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020
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KARNELER E-OKUL ÜZERİNDEN ERİŞİME AÇILDI

ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri elektronik ortamda erişime açıldı.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine ".meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde "takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı" belgelerini belirlenecek tarihlerde okullarından alabilecek.

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