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Haberler Gündem Haberleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Şırnak'taki kalleş saldırıya tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Şırnak'taki kalleş saldırıya tepki

Son dakika haberi... ve İletişim Başkanı , 'ın ilçesinde 4 sivilin şehit olduğu EYP'li saldırıyı lanetledi ve hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet dileğinde bulundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.06.2020
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OKTAY VE ALTUN'DAN KALLEŞ SALDIRIYA TEPKİ

, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "'ın ilçesinde düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Masum sivilleri hedef almaktan dahi çekinmeyen terör örgütüne asla nefes aldırmayacak, sınırlarımız içinde ve dışında kökünü kazıyacağız" dedi.

'BU TOPRAKLARDAN KAZIYACAĞIZ'

İletişim Başkanı ise mesajında, "Şırnak Silopi'de terör örgütünün bombalı saldırısı sonucu şehit olan işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Allah'ın izniyle yıllardır insanımızın canına kasteden terör örgütünü iş birlikçileriyle birlikte bu topraklardan kazıyacağız" ifadelerine yer verdi.

Son dakika haberi... Şırnak'ta patlama! 4 işçi şehit oldu SON DAKİKA HABERİ... ŞIRNAK'TA PATLAMA! 4 İŞÇİ ŞEHİT OLDU

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