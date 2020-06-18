Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Şırnak'taki kalleş saldırıya tepki
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Şırnak'ın Silopi ilçesinde 4 sivilin şehit olduğu EYP'li saldırıyı lanetledi ve hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet dileğinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Masum sivilleri hedef almaktan dahi çekinmeyen terör örgütüne asla nefes aldırmayacak, sınırlarımız içinde ve dışında kökünü kazıyacağız" dedi.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) June 17, 2020
Masum sivilleri hedef almaktan dahi çekinmeyen terör örgütüne asla nefes aldırmayacak, sınırlarımız içinde ve dışında kökünü kazıyacağız. pic.twitter.com/lPBPL3oLf2
'BU TOPRAKLARDAN KAZIYACAĞIZ'
İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise mesajında, "Şırnak Silopi'de PKK terör örgütünün bombalı saldırısı sonucu şehit olan işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Allah'ın izniyle yıllardır insanımızın canına kasteden terör örgütünü iş birlikçileriyle birlikte bu topraklardan kazıyacağız" ifadelerine yer verdi.
Şırnak Silopi'de PKK terör örgütünün bombalı saldırısı sonucu şehit olan işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Allah'ın izniyle yıllardır insanımızın canına kasteden terör örgütünü iş birlikçileriyle birlikte bu topraklardan kazıyacağız.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 17, 2020
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