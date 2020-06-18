Başörtülü oldukları için işten çıkarılmışlardı! MACRO Center'dan özür geldi

MACRO Center; başörtülü olduğu gerekçesiyle işten çıkardığı Didem Nur Batal, Sermin Topuz ve Perihan Başak Sözbir'den özür diledi.

MACRO CENTER: "KENDİLERİNE BİR ÖZÜR BORÇLU OLDUĞUMUZU DÜŞÜNEREK ÖZÜR DİLİYORUZ"

MACRO Center; mağdur ettiği üç başörtülüden özür dilemek için bir gazetede ilan yayınladı.

"MACRO Center'dan Eşitlikçi Yanıt" başlıklı yazıda; "Üzüntümüzü ifade ederken, kendilerine de bir özür borçlu olduğumuzu düşünerek özür diliyoruz" denildi.

Açıklamada; "Genç kızlarımızın iş yaşamına dahil olabilmenin heyecanı ve sevinciyle attıkları adımın bu şekilde bir algı ile neticelenmesinden ötürü duyduğumuz üzüntümüzü ifade ederken, kendilerine de bir özür borçlu olduğumuzu düşünerek özür diliyoruz. Bu tür yanlış anlaşmanın bir kez daha yaşanmaması için bu hususun şirketimiz bizzat takipçisi olacaktır. Çatımız altında herhangi bir ayrımcılığa hiçbir şekilde müsaade etmeyerek, yarının Türkiye'si için gençleri geleceğe hazırlamayı bir görev biliyoruz" denildi.

İNAL: MACRO CENTER AYRIMCILIK İÇİN, KAMUOYU ÖNÜNDE AÇIK VE AMA'SIZ BIR ÖZÜR DİLEMIŞTİR"

Didem Nur Batal, Sermin Topuz, Perihan Başak Sözbir'in avukatı Mustafa Doğan İnal, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da şahsi hesabından açıklamada bulundu. İnal; "Haksız bir şekilde sadece başörtülerinden dolayı işten çıkartılan 3 kardeşimizin haklı ve onurlu mücadelesi sonucu, MACRO Center yaptığı bu ayrımcılık için, kamuoyu önünde açık ve ama'sız bir özür dilemiştir. Bu tür haksızlıklar karşısında mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

MAĞDURLAR SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

MACRO Center'da çalışan ve başörtülü olduğu gerekçesiyle işten çıkarılan Didem Nur Batal, Sermin Topuz ve Perihan Başak Sözbir; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

Suç duyurusunda; Adecco İstihdam Hizmetleri Ltd. Şti-Sorumlu Müdürü, AKMERKEZ MACROCENTER Şubesi Mağaza Müdürü Selim isimli şahıs, ADECCO şirketinin Halkla İlişkiler Müdürü olduğu tahmin edilen Özge isimli kişinin şüpheli olması istendi.

Şüphelilerin; "Hakaret", "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama", "Nefret ve Ayrımcılık" suçlarını işledikleri ifade edildi.

"SİZİ GÖRÜNCE ŞOK OLDUM ÇÜNKÜ MAĞAZAMIZ BAŞÖRTÜLÜ ÇALIŞAN KALDIRMIYOR"

Suç duyurusunda; AKMERKEZ MACROCENTER Şubesi Mağaza Müdürü Selim isimli kişinin, başörtülü çalışanına "Sizi görünce şok oldum çünkü mağazamız başörtülü çalışan kaldırmıyor" dediğine dikkat çekiliyor.

Söz konusu kişinin, mağdurlara başörtülerini çıkararak başka bir şubede işe alınabileceklerini, bunun da bone takarak mümkün olacağını söylediği ifade ediliyor.

Avukat Mustafa Doğan İnal'ın hazırladığı suç duyurusunda; Didem Nur Batal, Sermin Topuz, Perihan Başak Sözbir'in 28 Nisan 2020 tarihinde Adecco şirketi tarafından istihdam edilerek AKMERKEZ MACROCENTER Şubesi'nde çalıştırılmak üzere sanal market elemanı olarak işe alındığına dikkat çekildi.

KENAN KIRAN - SABAH