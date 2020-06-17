CHP'li İBB'den bir skandal daha! Sosyal tesislerde parayla maske satıldığı ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beykoz Koru tesislerinde yemek yemeye gelen vatandaşlara parayla maske sattığı ortaya çıktı.

Vatandaşlar bu duruma oldukça tepki gösterdi.

AK Partili belediyeler bedava maske dağıtırken maskeleri satan İBB, ücretlerini adisyona işledi.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin maskeleri emrivaki yaparak adisyona yazdırmasına vatandaş büyük tepki gösterdi.

Ekrem İmamoğlu'nun makyajı akmaya devam ediyor. CHP Belediyeciliği, İstanbulluyu Kovid-19 üzerinden bile sömürmeye başladı.

MASKELER ADİSYONDA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketi BELTUR'un işlettiği Beykoz Sosyal Tesislerinde tanesi 1 Türk Lirasından satılan maskeler müşterilerin adisyonlarına da eklendi.

Beykoz'daki sosyal tesislerde iki top dondurma ve iki Türk kahvesi içen vatandaşların hesabına sosyal tesislere girişte aldıkları maskelerin ücreti de eklendi.