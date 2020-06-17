Sağlık Bakanlığı 250 işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları neler? Sağlık Bakanlığı tarafından İstanbul ili sağlık kuruluşlarında istihdam edilmek üzere sürekli 250 işçi alımı yapılacak. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, elektrikçi, ısıtma ve sıhhi tesisatçı gibi birçok kadroya yapılacak işçi alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İstanbul'daki hastanelere yapılacak işçi alımı ile ilgili detaylar belli oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı 250 işçi alımı başvuru nasıl yapılır? 2020 İŞKUR hastanelere temizlik, güvenlik görevlisi başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tradresi üzerinden 17 - 21 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleştirebilecekler.

Sağlık Bakanlığı'nın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların öncelikle ilçe düzeyinde (belirlenen ilçeler dahil) karşılanması yoluna gidilecektir.

Bu kapsamda;

T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine yapılacak alımlara sadece, Pendik, Tuzla, Kartal ve Maltepe ilçelerinde ikamet edenler,

T.C. Sağlık Bakanlığı Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine yapılacak alımlara sadece Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Ataşehir ilçelerinde ikamet edenler,

T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varan kEğitim ve Araştırma Hastanesine yapılacak alımlara sadece, Sancaktepe ilçesinde ikamet edenler,

T.C. Sağlık Bakanlığı SBÜ İstanbul Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine yapılacak alımlara sadece, Bakırköy ve Bahçelievler ilçelerinde ikamet edenler,müracaat edebilecektir.

İlçe düzeyinde taleplerin karşılanamaması halinde il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır. Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından alınacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6)ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

3. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

4. 18 yaşını tamamlamış olmak.

5. İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (17Haziran 1985ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

6. Başvurulan;

* Temizlik görevlisi mesleği için en az ilköğretim(5 yıllık ilkokul mezunu ile 8 yıllık ilköğretim okulundan 6., 7. ve 8. sınıfı terk edenler de dahil)mezunu olmak veya en çok önlisans mezunu olmak.

* Güvenlik görevlisi (silahsız)mesleği için en az ortaöğretim (lise ve dengi) en çok lisans mezunu olmak ve güvenlik kimlik kartına sahip olmak.(Silahlı güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olanlar da başvuru yapabilir).

* Elektrikçi (Genel) mesleği için ortaöğretim kurumlarının; elektrik-elektronik teknolojisi alanı ve dallarının birinden veya endüstriyel otomasyon teknolojileri alanının endüstriyel elektronik dalından veya dengi alan/dalının birinden mezun olmak veya önlisans eğitim kurumlarının; elektrik teknolojisi, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, endüstriyel elektronik, elektrik-elektronik teknikerliği, elektronik teknolojisi önlisans programlarının birinden veya dengi programlardan mezun olmak.

* Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı mesleği için ortaöğretim kurumlarının; bilişim teknolojileri alanı ve dallarının birinden veya dengi alan/dalının birinden mezun olmak veya önlisans eğitim kurumlarının; bilgisayar ve enformasyon sistemleri, bilgisayar donanımı, bilişim sistemleri ve teknolojileri, bilgisayar teknolojileri ve yönetimi, bilgisayar teknolojisi, bilgisayar teknolojileri ve bilişim sistemleri, muhabere ve elektronik bilgi sistemleri önlisans programlarının birinden veya dengi programlardan mezun olmak.

* Marangoz mesleği için ortaöğretim kurumlarının; ahşap teknolojisi alanı ve dalları veya mobilya ve iç mekan tasarımı alanı ve dallarının birinden veya inşaat teknolojisi alanının ahşap yapı sistemleri dalından veya dengi alan/dalının birinden mezun olmak veya önlisans eğitim kurumlarının; ağaç işleri veya mobilya ve dekorasyon önlisans programlarının birinden veya dengi programlardan mezun olmak veya ortaöğretim kurumlarının veya önlisans eğitim kurumlarının herhangi birinden mezun olmak.

Ortaöğretim veya önlisans eğitim kurumlarının herhangi birinden mezun olanlar için; M.E.B.'den onaylı marangozluk ile ilgili belgeye sahip olmak veya 3308 sayılı Kanuna göre marangozluk ile ilgili ustalık belgesi / usta öğreticilik belgelerinden birine sahip olmak veya mevzuatına göre yetkili makamlardan alınmış mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.

* Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı mesleği için ortaöğretim kurumlarının; tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanı ve dallarının birinden veya dengi alan/dalının birinden mezun olmak veya önlisans eğitim kurumlarının; yapı donatım teknolojisi, sıhhi tesisat, tesisat teknolojisi, yapı tesisat teknolojisi, doğalgaz,ısıtma ve sıhhi tesisat teknolojisi, sıhhi tesisat ve doğalgaz, doğalgaz ve ısıtma, doğal gaz ve ısıtma, doğalgaz ve boru hatları teknolojisi, gaz ve tesisatı teknolojisi, doğalgaz ve tesisatı teknolojisi önlisans programlarının birinden veya dengi programlardan mezun olmak.

* Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı mesleği için ortaöğretim kurumlarının; biyomedikal cihaz teknolojileri alanı ve dallarından veya dengi alan/dalının birinden mezun olmak veya önlisans eğitim kurumlarının; biyomedikal cihaz teknolojisi önlisans programından veya dengi programdan mezun olmak.

* Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik) mesleği için ortaöğretim kurumlarının; kaynakçılık alanı/dalının birinden veya dengi alan/dalının birinden mezun olmak veya önlisans eğitim kurumlarının; kaynakçılık önlisans programından veya dengi programından mezun olmak veya ortaöğretim kurumlarının veya önlisans eğitim kurumlarının herhangi birinden mezun olmak.

Ortaöğretim veya önlisans eğitim kurumlarının herhangi birinden mezun olanlar için; M.E.B.'den onaylı kaynakçılık (oksijen ve elektrik) ile ilgili belgeye sahip olmak veya 3308 sayılı Kanuna göre kaynakçılık ile ilgili ustalık belgesi / usta öğreticilik belgelerinden birine sahip olmak veya mevzuatına göre yetkili makamlardan alınmış mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.

* İnşaat Boyacısı/Boyacı mesleği için ortaöğretim kurumlarının; inşaat boyacılığı/boyacılık alanı/dalının birinden veya dengi alan/dalının birinden mezun olmak veya önlisans eğitim kurumlarının; inşaat boyacılığı/boyacılık önlisans programından veya dengi programından mezun olmak veya ortaöğretim kurumlarının veya önlisans eğitim kurumlarının herhangi birinden mezun olmak. Ortaöğretim veya önlisans eğitim kurumlarının herhangi birinden mezun olanlar için; M.E.B.'den onaylı inşaat boyacısı/ boyacılık ile ilgili belgeye sahip olmak veya 3308 sayılı Kanuna göre boya, boyacılık ve yüzey hazırlama ile ilgili ustalık belgesi / usta öğreticilik belgelerinden birine sahip olmak veya mevzuatına göre yetkili makamlardan alınmış mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.

7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

8. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek(Sözlü sınav sonucunda başarılı olup atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

9. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

10. Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanun'un 10uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.