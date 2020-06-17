17 Haziran 2020, Çarşamba
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İki isim 2 farklı gazete aynı yazı: Fake Murat!

Sabah'tan Dilek Güngör, bugünkü yazısında; 'ın oğlu 'ın 2008 yılında birer gün arayla iki farklı gazete iki farklı isimle yazdığı yazıları kaleme aldı. İki ayrı gazetede yer alan yazılara dikkat çeken Güngör, "Tıpkı, Sözcü'deki diğer abileri gibi birer gün arayla yazdığı iki farklı gazetede copy paste yazılar basıyor." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.06.2020 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020
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İKİ İSİM 2 FARKLI GAZETE AYNI YAZI: FAKE MURAT!

İşte Dilek Güngör'ün 'Fake Murat' yazısı:

Geçenlerde Sözcü'de asparagas yazılarıyla bilinen 'ın oğlu 'ın (gazetedeki müstear ismi ) gerçek soyadını neden kullanmadığını sordum.

Babası Rahmi Turan'ın vakti zamanında Tan gazetesinde yaptıklarını yazdım. Asparagas haberlerini hatırlattım. En son 'ye giden yalanıyla rezil olduğunu dile getirdim.

Günlerdir bakıyorum, ne babasından ne kendisinden 'tık' yok.

Yahu, bir insan atasının soyundan sopundan utanır mı?

Aklım bir türlü almadı.

Kafama takıldı, biraz arşivleri taradım.

Ne buldum dersiniz…

Yıl 2008…

Ocak ayında birer gün arayla iki farklı gazetede iki yazı…

Biri Murat Turan adıyla, diğeri Murat Muratoğlu ismiyle…

O dönemde 'ın sahibi olduğu daha sonra kapanan ekonomi gazetesi Referans'ta Murat Turan adıyla yazıyor.

Aynı tarihlerde Sözcü arşivlerine girin bakın…

'Sonsöz' diye bir köşede bu kez Murat Muratoğlu ismiyle karşınıza çıkıyor. Sakallı, gözlüklü fotoğrafını yapıştırdığı köşesinde sahte soyadıyla ahkam kesiyor.

Haa, unutmadan söyleyeyim. 2008'de bankacılık da yapıyor.

Öğrendiğime göre, Finansbank'ın özel bankacılık biriminde çalışıyor.

İki ayrı gazetede iki farklı fotoğraf kullansa da yazıların içerikleri kendini ele veriyor.

Tıpkı, Sözcü'deki diğer abileri gibi birer gün arayla yazdığı iki farklı gazetede copy paste yazılar basıyor.

Derdi cebini doldurmak…

Ama bunlar böyledir…

Sorsanız, mangalda kül bırakmazlar.

Etiktirler, ahlâklıdırlar, meslek ahlâkları vardır, liyakatlidirler.

Bu değerlerden dem vururlar.

Ama inceleseniz bu değerlerin yakınından geçmezler.

Yahu bırakın onu, bunu…

Okurunuza da mı saygınız yok!

Önce ona cevap verin…

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