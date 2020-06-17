17 Haziran 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Hakim-Savcı kararnamesi tamamlandı

Son dakika: Hakim-Savcı kararnamesi tamamlandı

dakika haberleri... 18 ilin başsavcısı ile 4 bin 626 hakim ve savcının yeri değişti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.06.2020
ABONE OL
HAKİM-SAVCI KARARNAMESİ TAMAMLANDI

HSK Kararnamesi ile adli yargıda 4 bin 261, idari yargıda 465 hakim ve savcı ile 18 ilin başsavcısının görev yeri değişti.

Detaylar gelecek...

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA