Son dakika: Hakim-Savcı kararnamesi tamamlandı
Son dakika haberleri... 18 ilin başsavcısı ile 4 bin 626 hakim ve savcının yeri değişti.
HSK Kararnamesi ile adli yargıda 4 bin 261, idari yargıda 465 hakim ve savcı ile 18 ilin başsavcısının görev yeri değişti.
Detaylar gelecek...
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