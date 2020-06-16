Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D. Wolters ile telefonda görüştü.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Güler ile Wolters, görüşmede güncel güvenlik konuları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

TSK'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D.WOLTERS ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede güncel güvenlik konuları hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur.