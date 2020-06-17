İçişleri’nin kritik ismi Gökmen Çiçek Afyonkarahisar'a uğurlandı!
İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevindeki başarılı çalışmalarıyla tanınan ve 10 Haziran'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan 'Valiler Kararnamesi' ile Afyonkarahisar Valisi olarak atanan Gökmen Çiçek'e arkadaşlarınca veda organizasyonu düzenlendi.
İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü Gökmen Çiçek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 10 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanan 'Valiler Kararnamesi' ile Afyonkarahisar Valisi olarak atandı.
Çiçek'i Afyon'a uğurlayan arkadaşları bir veda yemeği düzenledi. İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Soğukpınar sosyal medya hesabı üzerinden Çiçek'in uğurladıklarını duyurdu.
Soğukpınar şunları kaydetti: "Personel Genel Müdürlüğü ailesi olarak Afyonkarahisar Valiliğine atanan Genel Müdürümüz Sn. Gökmen Çiçek'i yeni görev yerine uğurladık. Yeni görevinin kendisine, ailesine, Afyonkarahisar ilimize, Ülkemize ve Milletimize hayırlar getirmesini temenni ederim."
Sema ALİM DALGIÇ
GÖKMEN ÇİÇEK KİMDİR?
1978 Yılında Gebze'de doğan Gökmen ÇİÇEK, ilk, orta ve lise eğitimini Gebze'de tamamladı. 1997 yılında Uludağ Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde başladığı lisans eğitimini 2001 yılında tamamladı. 2004 Yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Kaymakamlık mesleğine başlayan ÇİÇEK; Trabzon-Düzköy, İzmir-Beydağ Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. 2005 – 2006 yılları arasında İçişleri Bakanlığı tarafından eğitim amaçlı gönderildiği, İngiltere Sheffield Üniversitesinde dil eğitimi ve İngiltere idari sistemi üzerine çalışmalarda bulunan ÇİÇEK, yüksek lisans eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İşletme Ana Bilim Dalında tamamladı. 2007 yılında Sivas-Akıncılar Kaymakamlığına atanmasını müteakiben; Erzincan-Kemah ve Rize-Güneysu'da Kaymakam olarak görev yaptı.
2014 yılında Türk İdareciler Derneği tarafından, Yılın İdarecisi seçilen ÇİÇEK; sırasıyla İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde, Şube Müdürü, Personel Genel Müdürlüğünün çeşitli kademelerinde Şube Müdürü, Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 26 Aralık 2018 Tarih ve 2018/260 Karar Sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Personel Genel Müdürlüğü görevine atanmıştır. 10 Haziran 2020 tarihinde ise Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Afyonkarahisar Valisi olarak göreve başladı.
Evli ve 2 Çocuk babası olan Çiçek, iyi derecede İngilizce bilmektedir.
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