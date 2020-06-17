17 Haziran 2020, Çarşamba
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HDP'li gruptan Diyarbakır annelerine hakaret gibi etkinlik

Aylardır il binası önünde evlatları için nöbet tutan Diyarbakır annelerinin acılarına duyarsız kalan HDP’liler, evlat nöbeti tutulan çadırın önünde zılgıtlar eşliğinde halay çekti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.06.2020
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HDP'Lİ GRUPTAN DİYARBAKIR ANNELERİNE HAKARET GİBİ ETKİNLİK

'nin demokrasi, adalet, barış ve özgürlük bahanesiyle başlattığı Edirne'den Hakkari'ye başlattığı yürüyüş kapsamında bir araya gelen grup Diyarbakır HDP İl Binası önünde toplandı.

KORONAVİRÜSÜ HİÇE SAYDILAR

Parti önünde toplanan grup, coronavirüs salgınını da hiçe sayarak el ele tutuşarak evlat nöbeti tutulan çadırın önünde zılgıtlar eşliğinde halay çekti.

HDP'lilerin evlatları için 289 gündür göz yaşı döküp nöbet tutan anne ve babaların acılarına aldırış etmeden halay çekip, zılgıt çekmesi tepkilere neden oldu.

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