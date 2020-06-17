Başkan Erdoğan'dan Süleyman Demirel mesajı: Rahmetle anıyorum
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in, Türkiye'ye kazandırdığı eser, hizmet ve yatırımlarla da milletin gönlünde bir yer edindiğini belirtti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in, Türkiye'ye kazandırdığı eser, hizmet ve yatırımlarla da milletin gönlünde bir yer edindiğini belirtti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Demirel'in vefatının beşinci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Süleyman Demirel'i rahmetle anan Erdoğan, mesajında, "Siyasi yaşamı ve kişiliği ile Türk siyasetinde iz bırakan Süleyman Demirel, ülkemize kazandırdığı eser, hizmet ve yatırımlarla da milletin gönlünde bir yer edinmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i vefatının seneidevriyesinde rahmetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.
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